港股市場將有2000億元股份解禁　該如何應對　專家咁分析

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-22 16:32

港股最近出現大幅波動，又有兩千億港股迎來新股解禁潮，後市何去何從？華興證券（香港）首席策略分析師龐溟在做客新浪理財大學《網羅中環》時稱，港股迎來的2,000億元解禁潮更多的是一個情緒表現，如果從長期來看，高成長股還是投資的主題。

龐溟預計，未來6個月內港股市場會有超過2,000億元的解禁股份的市值，而在美國的中概股會更高一些，可能有800億美元的解禁股份的市值，港股市場的解禁高峰在今年8月份，在美上市的中概股下一波解禁高峰在今年4月份。

實際上，從股價表現來看，港股市場表現比較明顯，基本上所有板塊會在解禁期的半年之後，會在解禁到期的1個月和3個月暫時跑輸大市。但龐溟稱，這些解禁潮更多地反映投資者對於個股的心理，如果一家公司有增長潛力，那麼解禁壓力只是考慮因素之一。

目前美債收益率不斷攀升，也在推動市場更加走向波動性，尤其是對於高科技高成長的公司，龐溟稱，短期內有可能會出現部分投資者轉投一些價值股，這類股份受經濟復甦的預期的影響，短期內會出現比較好的表現，但長期來看，科技股和成長股仍舊是代表未來的股份。

以下為採訪實錄：

記者：從去年下半年開始，有很多公司到香港和美國上市，現在這些公司的股票面臨一個很大的解禁潮，這會不會對接下來的股市有一定影響？

龐溟：去年和今年初港股、美股都出現了大批中國公司上市，像香港市場去年的融資總額達到了近10年的新高，赴美上市的中概股也是按年增長了200%的融資額。根據港交所的規定，上市公司半年內主要控股股東是不能進行股票買賣的，美國也有90天到180天的禁售期，所以說從去年底到今年初的上市熱潮，也確實會導致一個解禁的熱潮。

我們算過，在未來6個月內，港股市場會有超過2000億港元的解禁股份的市值，在美國的中概股會更高一些，可能有800億美元的解禁股份的市值。

實際上，我們看不同板塊會呈現不一樣的情況，比如說港股的消費類會有更大的一個解禁壓力，在美國上市的中概股可能會在多元金融板塊受到比較大的影響，港股市場的解禁高峰在今年8月份，那麼在美上市的中概股可能會在2月份解封，下一波高峰應該是在今年4月份。

但是我們也做了一些研究，就是從股價的表現來說，其實港股市場比較明顯，基本上所有板塊的新上市公司，在解禁期的半年之後，基本上在解禁到期的一個月和三個月，是不分行業和市值，都會暫時跑輸大市。

不過我們認為，解禁潮更多的是屬於個股的心理層面，因為對於投資者來說，如果當時整個市場氣氛不錯、情緒不錯，如果對於單獨的公司比較了解，你認為它有增長潛力的話，那麼解禁的壓力只是考慮的因素之一，不是唯一的因素，而且對整個市場來說，其實解禁的壓力沒有很多人想象的影響那麼大。

舉個例子，在2010年的時候，中國A股創業板，是第一批上市公司解禁，2020年7月份還有科創板的第一批解禁，對市場的影響都沒有想象中那麼大，可以說是市場的一個考慮等因素，但不是每一個負面的因素都會影響市場情緒波動比較大的因素，我個人認為還是要個別案例個別分析。

記者：其實除了解禁潮以外，最近美債收益率也在不斷攀升，導致最近大家市場情緒非常恐慌，您怎麼看美債收益率對港股的影響？

龐溟：如果你看美國10年期國債，收益率拆了兩個部分，第一是說美國跟通脹掛鈎的債券收益率，第二是債券本身的收益率，這兩個收益之間的差值就是預期的通脹率。如果從這個數據來看，預期 通脹率快速攀升，在2020年12月和今年1月份已經反應出來了。

那麼2月份開始，整個收益率上升更多的是債券本身預期收益率的上升，也就是說大家預期的是美國經濟復甦可能會比預期快一些，力度也更強一些，尤其像拜登政府可能會有1.9萬億美元的紓困計劃，那麼市場憧憬這對美國經濟的復甦是一個強心針。

這幾個因素的疊加導致收益率上行，這對於對於股票的估值來講，尤其是高成長高估值的新經濟板塊的科技股、消費股會有壓力的。加上最近美元指數的變動，很多美國人開始憧憬疫情後重啓經濟，那麼受疫情嚴重影響的周期股，或者說一些價值股，可能會出現重估。

近期科技股確實有壓力，但現在跟前幾年相比，新經濟的板塊和股票的主題不是單純的網絡或科技，更多的是跟舊經濟的融合，疫情強化了這一點，其實這些公司未來的增長潛力還是很有想象力的，在全球流動性很充裕的情況下，短期看不到市場節奏有很明顯的拐點，對於新經濟板塊來說是一個很強的支持。

記者：您如何看下半年市場的流動性以及潛在的機會呢？

龐溟：我個人覺得港股流動性比A股要更加多元且有韌性，去年年底，有關部門推出了一系列政策，包括保險公司、公募基金、社保對港股的頭寸提高比例，這是一個增量資金的來源。另一方面，有關部門也提出，中國國內居民每年5萬美元的便利換匯額度裏，也要適當增加一些資本項下的投資頭寸，這些都是利好的。

今年1月和2月出現的港股高額成交量，不一定會是全年的一個常態，但這是一個結構性的高成交量，如果你看過去幾年南下資金偏好的話，其實沒有變化的，他們都是喜歡A股稀缺標的，像新經濟的科技消費相關板塊。

過去一年，港股的變化也是資金從南向流入，港股市場的結構和力度都沒有改變，我相信未來很多資金還是會在港股上尋找投資的機會，加上港股相對A股來說，受境外海外市場也有一定影響，而海外市場流動性的寬裕程度短期內也是看不到拐點的。

但是需要注意的一點是，如果美元指數持續上升的話，有一部分境外投資者會把資產分配給美國市場，而不是發展中國家。

記者：很多人覺得港股是價值窪地，估值低，您怎麼看？

龐溟：港股估值低，以此作為看好港股市場理由是非常薄弱的，港股價格較A股折讓已經不是一兩年的事情，為什麼這個趨勢依舊存在，說明港股市場過去一段時間是有結構性的被低估的原因，其實就是以恆生指數為例，長期以來它的舊經濟成分比較多，就跑輸了全球其他主要指數，甚至跑輸了MSCI全球指數。

但2018年港股市場上市規則改革，對恆生指數進行了優化，吸引了更多新經濟板塊來香港上市，也增強了港股標的的吸引力，另外中概股迴歸香港市場，也是很多新經濟公司用美元基金搭建公司架構，或有外幣融資需求，在這種情況下，可能他們更偏向於在香港上市。而且隨着內地居民不斷湧入香港市場，每年1500億到2000億人民幣的資金量，加上內地投資者的換手率是高於香港本地投資者和境外投資者的，所以對港股市場的交易方面貢獻更高，趨勢會持續下去的。

記者：您如何看最近港股新經濟板塊的震盪？

龐溟：實際上市場對於美債收益率的關注，會擔心投資者會不會持續的風格切換，我個人覺得投資風格的切換在全球經濟復甦的背景下一定會有影響，對這種周期股、價值股會有一定地幫助。

有些投資者可能會想加配一些價值股板塊，但如果你從更長遠的情況來看，我覺得3到5年肯定是科技和消費兩條主線，既是中國經濟增長的主要影響，也是中國股票投資的一個主要主題。