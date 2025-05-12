TVB平開　懶理大股東股權變動　主席許濤接手徐敬YLH股份

電視廣播TVB（0511）今早平開，報3.29元。公司於上周五（9日）公佈，主要股東Young Lion Holdings Limited（YLH）的股份權益已完成轉讓。公司董事局行政主席許濤與非執行董事徐敬簽訂一項買賣協議，據此，徐敬同意將持有的YLH股份之權益，轉讓予許濤。通訊事務管理局已經批准。



此外，徐敬因健康狀況及退休計劃而辭任公司非執行董事，自當日起生效，確認彼與董事局之間並無意見分歧。



公告指，YLH為邵氏兄弟之間接控股公司，邵氏兄弟於公告日期，持有TVB 的1.17億股股份或25.02%的有表決權股份。

有關交易於今日完成，TVB的股權結構變動亦隨即生效。在交易完成後，YLH仍然是TVB主要股東，而許濤則成為YLH持有無綫25.02%的有表決權股份的最終表決控權人。

公司董事局行政主席許濤與徐敬簽訂一項買賣協議，據此，徐敬同意將持有的YLH股份之權益，轉讓予許濤。（資料圖片）

TVB行政主席許濤表示，「過去4年，TVB不斷推動改革，各方面的顯著成果有目共睹。我透過這次交易從徐敬先生手上購得 Young Lion Holdings Limited股份，間接取得TVB股權，成為TVB重要股東，此項策略性舉措充分體現了我對TVB持續增長態勢及長期市值提升的堅定信心。」