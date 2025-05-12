關稅戰｜花旗料雙方達成1.5版本協議　美或降華產品關稅率至45%

中美雙方結束瑞士日內瓦的經貿高層會談，雙方一致同意建立中美經貿磋商機制。中美將盡快敲定相關細節，並將於周一發布會談達成的聯合聲明。花旗預期中美可能達成協議1.5版本，解決兩國貿易談判中較為輕鬆的部分；美國可能取消芬太尼關稅和報復性關稅，中國也可能在對等領域做出讓步。



《路透》引述花旗報告指，局勢緩和更有可能，但仍可能無法達成實質性協議；隨着談判可能進入較為艱難的階段，預計美國對華實際關稅稅率降至45%左右的可能性更大。

花旗首席中國經濟學家余向榮稱，中美都有可能採取一些措施，目前來看，美國更有可能比預期更早地將總關稅稅率降至45%。

中美貿易・中美關係・關稅・加徵關稅：圖為2019年1月30日，鏡頭下擺放在美國加州長灘港J碼頭的貨櫃。（Reuters）

料中國亦撤銷報復性關稅

他表示，目前對美國撤銷、暫停芬太尼關稅（20%）和報復性關稅（91%）的信心有所提升。倘若如此，美國對華實際關稅稅率可能降至45%，也即是原有的關稅11%加上34%的對等關稅。至於中國方面可能以對等方式撤銷報復性關稅，並在更多領域做出讓步，但這些讓步將是可逆的，以確保中國在貿易談判中掌握籌碼。

中美關係・中美經貿・中美貿易・中國外交・美國關稅・中國外交：耶倫訪華：2024年4月6日，中國廣東省廣州市廣東珠島賓館內供美國財政部長耶倫與中國副總理何立峰會見的會場內，中美國旗已設置妥當。（Reuters）

芬太尼議題屬談判中較輕鬆部份

花旗認為，在芬太尼領域，有媒體報道中國公安部長王小洪亦參加了瑞士會談，芬太尼可能是中美談判中較為輕鬆的部分，可能建立促進合作的工作機制；在稀土方面，中國可能放寬對關鍵礦物的出口管制，尤其是若美方放寬高科技產品出口管制的話；在採購上，中國可能會適時購買更多美國商品。但無法逆轉的措施比如可能出售TikTok，不太可能包含在1.5版本協議中。

展望未來，花旗預計，下一步中美將繼續對話，目前任何可能的局勢緩和可能出現在兩國結構性問題中較為容易的部分。鑑於特朗普第一任期的經驗，未來兩國談判的不確定性依然很大。而且，可能的1.5版本協議的執行對於未來談判至關重要，美國仍需在多個關稅政策目標間取得平衡，中國如何履行任何潛在的採購協議亦存在不確定性。