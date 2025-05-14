中美互降關稅　美前財長薩默斯對特朗普政府務實態度感高興

中美於周一（12日）就貿易談判達成協議。美國前財長薩默斯對特朗普政府緩和「過度激進的貿易保護措施」表示讚賞，並特別表揚現任財長貝森特與中國的磋商。



薩默斯稱過往美失敗源自不願回頭

他指出美國歷史上最大的失敗往往源於在犯錯時不願回頭，反而在不可行的事情上變本加厲﹕越戰如此，美國在伊拉克和阿富汗的衝突亦是如此，當犯錯做了一些輕率的事情，明智之舉是盡可能挽回顏面並撤退。

薩默斯指，自特朗普4月2日宣布對主要貿易夥伴徵收對等關稅、並在中國進行反制後升級報復行動以來，美國的三個做法體現後撤迹象。首先，是對除中國以外的所有國家暫停加徵對等關稅90天。其次，是上周「與英國達成某種遮羞布式的協議」。最新的舉動，則是暫停實施對中國的大部分懲罰性關稅。

2025年5月9日，瑞士日內瓦，美國財長貝森特（Scott Bessent）出席美國與瑞士的雙邊會談。（Reuters）

對貝森特領導工作致敬

對於中美會談達成協議，他表示向貝森特在這方面的領導工作致敬，指這對美國經濟來說是件好事，又指中美關稅戰緩和後股市的上升，正是該協議價值的直接體現。

薩默斯表示﹕「我們確實需要一個對華戰略，但之前那種廣泛而無差別的攻擊方式，主要結果是讓美國人感覺更窮，進一步推高我們的通脹。這不是正確的前進方向。

他表示，華盛頓應聚焦於核心利益，而不是實行一種廣泛的、甚至影響到芭比娃娃等物品的貿易保護戰略。他還指，相較於中國，美方達成協議的壓力更大，因民主制度要求美國政府必須「響應」民眾。他強調，美國「民眾對通脹高度敏感」，稱高興看到特朗普政府展現出這種務實態度。

薩默斯表示，「但不要混淆：此前的政策路徑是過於激進、過於好鬥且錯誤，目前雖已大幅回撤，但仍未完全撤銷。」