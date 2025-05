巴克萊料10%對沖基金港元套息交易平倉　短期內港匯再接近7.75

巴克萊發報告指,港元需求受北水資金流入,以及首次公開招股活動(IPO)等因素,增加現時買美元、沽港元的套息交易的吸引力,加上巴克萊估計對沖基金過去兩年沽港元、買美元套息盤有其規劃約為420億美元,而金管局入市干預及過去數周各貨幣走勢後,巴克萊料當中有8%至10%的對沖基金套息盤被迫平倉,令目前美元兌港元的1年遠期利率水平,低於強方兌換保證水平,巴克萊維持透過1年期遠期交易、做美元兌港元好倉的建議。



巴克萊稱,於美匯指數走弱的背景下,加上出口商將其美元換取其他貨幣,IPO活動及中資企業派息期等多個因素下,令港元觸發強方兌換保證。

料短期內港匯再接近強方兌換保證

巴克萊預期港元短期內會接近強方兌換保證水平,暗示強方兌換保證水平或會將再次觸發,因此該行維持透過1年期遠期交易、做美元兌港元好倉的建議。

巴克萊亦曾發過一份名為「做美元兌港元1年期遠期交易好倉:一個痛苦的交易但對聯繫匯率有信心(Long USDHKD 1y outright: a pain trade but faith in the peg)的報告。

巴克萊亦提到,於港上市的中資公司,將原本定於6月至8月的派息期,推前至第二季度,而巴克萊料4月至6月間派息金額將達361億美元,幾乎為過去九年平均值的兩倍。