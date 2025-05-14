偉易達去年少賺5.9%　末期息44仙　加快輸美產品生產遷離中國

偉易達（0303）公布截至3月底止全年度業績，期內由於經營費用總額上升，導致經營溢利減少，因此股東應佔溢利按年減少5.88%至近1.57億美元。每股派末期息0.44美元，按年減少8.33%。連同中期股息，全年派息達0.62美元，按年減少6.2%，派息比率達98.5%。



該集團指，集團年內整合Gigaset Technologies GmbH後，歐洲的銷售額上升，加上其他地區的增長，抵銷了北美洲和亞太區的銷售額跌幅，整體收入按年增長1.47%至21.77億美元。受惠於材料價格下跌令材料成本減少、產品組合的正面改變，以及Gigaset作出的毛利貢獻，整體毛利率按年增加1.9個百分點至31.5%。

在美國實施關稅戰方面，偉易達稱，其由2018年起，美國對中國製造的商品徵收一系列關稅，其因此開始分散其生產基地以應對，先於同年在馬來西亞麻坡、檳城和墨西哥特卡特收購額外設施。集團於2024年收購Gigaset後，旗下製造設施擴展至德國博霍爾特。

隨著今年美國關稅擴大至覆蓋幾乎所有國家的進口商品，並針對中國商品徵收額外關稅，偉易達正在加快將輸往美國的產品之生產遷離中國。旗下電訊產品已於2020年遷移生產，其現正將電子學習產品的生產遷移，目標是在明年內完成將輸往美國的產品之生產遷離中國。 其擬繼續在全球分散生產基地，以減輕近期美國宣佈對進口商品加徵關稅的影響。

擴大馬來西亞生產設施產能

該集團已於財政年度的第四季，將馬來西亞生產設施的產能擴大30%，以應付不斷增長的需求。墨西哥的生產設施現已全面投入運作，具備足夠能力滿足美國客戶的在岸生產需求。集團亦一直開拓中國市場，並已成功取得一些新的中國客戶。在美國，其正與零售商協商制定度身訂造的價格策略，將透過提高價格轉嫁部份關稅成本。