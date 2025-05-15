A股低收　滬深300指數險守3900點　港股現跌191點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】美股於周三（14日）表現個別，其中反映科技股的納指再次跑贏大市，升136點或0.72%，道指跌89點或0.21%。亞太區股市方面，日股在今日（15日）早段跌近400點，再次失守38000點大關。匯市方面，美匯指數跌穿101，最新報100.88，跌0.15%。美元兌日圓﹑歐元及英鎊等多種主要貨幣回落。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段跌1.8%，險守62美元，紐約期金輕微反彈0.14%，仍處於每盎司3,200美元以下。



【15:07】港股跌191點

內地股市低收，上証指數收市報3380點，跌23點，深成指數收市報10186點，跌167點，滬深300指數收市報3907點，跌36點，創業板指數收市報2043點，跌39點。

港股最新報23449點，跌191點。

【13:43】港股最新跌200點

港股跌幅擴大至200點，最新報23440點。

恒生（0011）確認裁員，最新報110.7元，跌0.8%。

【12:14】港股半日跌59點

港股今早窄幅上落，恒指半日跌23581點，跌59點，國指最新報8570點，跌22點，恒指最新報5348點，跌33點，成交額為1,101億元。

京東系今日表現疲弱，京東（9618）跌3.6%﹑京東健康（6618）跌2.6%﹑京東物流（2618）跌0.5%。

科技股方面，騰訊（0700）跌0.5%﹑美團（3690）跌1.8%﹑阿里（9988）跌0.3%﹑小米（1810）升1%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.7%﹑友邦（1299）升1.3%﹑港交所（0388）升0.4%。

【09:53】港股跌幅擴至逾百點

港股掉頭轉跌，恒指最新報23522點，跌118點。

港匯最新報7.8086。

京東（9618）跌3.4%﹑美團（3690）跌1.6%。

【09:25】手機設備股輕微高開

恒指最新報23644點，高開3點，國指最新報8579點，低開13點，科指最新報5374點，低開7點。

騰訊（0700）已於周三公布季績，今早高開2%，報531.5元。另一科技股阿里（9988）會在今日收市後公布季績，最新報131.4元，高開0.8%。美團（3690）低開1%，小米（1810）平開﹑京東（9618）低開2.4%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1.4%﹑友邦（1299）高開4%﹑港交所（0388）平開。

手機設備股方面，比亞迪電子（0285）高開0.3%﹑舜宇（2382）低開0.7%﹑瑞聲（2018）高開0.7%。