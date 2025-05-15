與各國進行貿易談判　彭博︰美官員未尋求壓低美元匯率

《彭博》引述知情人士透露，美國官員在與全球各國進行貿易談判時，並未尋求將匯率政策承諾納入協議之中。外匯市場投資者擔心特朗普政府可能以「貿易換匯率」，推動美元走弱。



財政部長貝森特是特朗普政府中唯一一位負責匯率事務的經濟官員。據知情人士透露，貝森特並未授權其他官員在與貿易夥伴磋商時討論匯率問題，而且任何相關議題只有貝森特本人在場時才可談判。

美國財政部發言人對此拒絕置評。

美元：圖為2025年4月21日拍攝的美元紙幣。（Getty Images）

自特朗普重返白宮美元貶約8%

自特朗普重返白宮以來，美元已下跌約8%。特朗普本人長期以來一直批評其他國家，特別是亞洲國家通過壓低本幣匯率來獲取貿易優勢。其政府已對全球大多數國家加徵關稅，並在與多國展開談判時釋放「關稅可退讓」的信號。

「市場現在毫無疑問處於高度緊張狀況」AmeriVet Securities美國利率交易及策略主管Gregory Faranello表示，「極端的波動性正是當前貿易不確定性的反映。」

2025年5月9日，瑞士日內瓦，美國財長貝森特（Scott Bessent）出席美國與瑞士的雙邊會談。（Reuters）

貝森特多次指出強美元政策不變

貝森特反覆對市場強調美國並未有意壓低匯率。他自2月以來多次公開表示，「強勢美元政策依然不變」。即使在特朗普4月2日宣布新一輪關稅病導致美國資產遭遇大規模拋售後，貝森特仍在不同場合重申上述立場。

在國際貨幣基金組織(IMF)春季會議期間，貝森特對到訪華盛頓的多國財政官員明確表示支持美元走強的態度。在Milken Institute年會上，他對投資者表示美國仍是全球資本的「首選目的地」。上周末參加中美貿易會談後，貝森特透露雙方「並未討論匯率問題」。

據上述消息人士稱，閉門貿易談判時美方立場與貝森特所說一致：美國希望各國避免操縱匯率貶值，但不會在任何可能涉及調降關稅的協議中明確寫入匯率條款。

儘管貝森特公開強調強勢美元反映的是強勁經濟，但特朗普本人及其一些幕僚的過往言論讓市場感受到政策轉向並非沒有空間。

分析師稱談「匯率協議」為時尚早

「現在談匯率協調可能還為時過早，但外匯交易員顯然已經開始嗅到一些意思」，」Karobaar Capital的首席投資官Haris Khurshid表示，「無論美國是否在貿易談判中正式納入匯率問題，市場已經在按照‘弱勢美元’的邏輯進行交易。」