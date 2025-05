吉利汽車(0175)公布第一季度業績,截至2025年3月31日止三個月,母公司擁有人應佔溢利為56.72億元(人民幣‧下同),按年增長264%。



季內集團銷量為70.38萬輛,按年增長48%;收入為人民幣724.95億元,按年增長25%。

2025年第一季度,集團銷量創歷史新高,新能源業務強勁增長,其中銀河品牌銷量按年增長214%,新能源盈利能力全面改善,規模效應突顯,帶來盈利能力的大幅提升。母公司擁有人應占溢利較去年同期增長264%至人民幣56.7億元。

吉利汽車:Staff members work on an assembly line manufacturing Zeekr X trial production models, at the Geely's plant in Chengdu, Sichuan province, China April 13, 2023. (Reuters)