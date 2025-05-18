從巴郡到橋水　股壇巨頭美股重倉股曝光　高瓴呢隻持股佔比83%！

管理規模超10億美金的全球投資大師最新成績單又來了！

(本文內容均為客觀數據訊息羅列，不構成任何投資建議）

與以往大師業績全員飄紅不同的是，由於今年年初美股震盪走低，個別基金大佬大師近一年收益率轉負，如億萬富豪比爾·阿克曼（Bill Ackman）近一年收益率跌24.66%，價值投資者霍華德·馬克思（Howard Marks）同期微跌5.18%，對沖基金大佬大衛·泰伯（David Tepper）近一年收益率小幅下跌1.13%。

也有在下跌行情中依舊保持穩定表現的投資大師，如Leucadia National憑藉近一年41.94%收益率的亮眼成績，奪得管理規模超10億美金的全球投資大師冠軍。

巴菲特業績一如既往穩定，近一年收益率為14.91%。

他們持有哪些股票？

巨佬們最新動向來了！美國證監會網站顯示，海外機構公布了截至2025年一季度末的美股持倉數據。

股神巴菲特旗下巴郡公司、段永平管理的H&H投資公司、對沖基金之王史蒂文.科恩、量化之王文藝復興、橡樹資本、橋水、索羅斯旗下量子基金、老虎基金、喜馬拉雅投資、Baillie Gifford、高瓴、高毅、景林、先鋒領航、貝萊德、摩根大通、摩根士丹利等知名機構持倉來了：