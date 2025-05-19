中電5月降燃料調整費　淨電價較今年初低1.3%　首季港售電跌2.6%

中電控股（0002）公布，香港首季售電量按年下跌2.6%至70.91億度，派第一期中期股息每股63仙，按年持平。



中電表示，今年因天氣較和暖，令電力需求下降，而2024年為閏年亦令售電日數多出一日。儘管交通電氣化和數據中心等新興行業需求帶動增長，但整體用電量放緩。

按客戶類別計算，本港住宅售電量按年跌5.2%，商業、基建及公共服務、製造業售電量分別按年跌1.1%、1.2%、9.7%。

(中電提供圖片)

國際燃料價格回落，中華電力於5月將每月「燃料調整費」調低至每度電44.4仙，致使平均淨電價較2025年初的水平下調1.3%。

另外，中電表示，中電中國的零碳資產組合不斷擴展，於今年首季維持穩健的營運表現。大亞灣核電站的發電量較2024年同期增加，主要由於計劃換料停運的日數減少。位於廣東省的陽江核電站發電量維持穩定，然而，由於陽江核電站市場售電的比例增加，平均電價因而有所下調。

澳洲業務方面，EnergyAustralia的發電組合表現穩健，在批發電價按年上漲期間，仍維持可靠供電。位於新南威爾斯州的Mount Piper電廠，於2025年首季發電量較去年同期增加。隨著澳洲夏季過後電力需求放緩，電廠的兩台發電機組於4月開始進行大修，以提升營運表現。其中一台機組於4月底已恢復運作，而另一台預計於5月重投服務。