美聯儲官員頻頻為降息潑冷水　暗示至少今年9月前不會下調利率

美國總統特朗普屢次叫聯儲局減息，惟該局官員近期頻頻為降息潑冷水，暗示至少今年9月前不會下調利率。據《彭博》報道，包括紐約聯儲行長John Williams在內的兩位聯儲會官員暗示，由於經濟前景的不確定性，決策者9月前或不會下調利率。



聯儲會接下來三次會議將分別於6月、7月和9月舉行。但投資者認為聯儲會在6月17-18日的會議上降息的可能性不足10%。根據聯邦基金利率期貨的定價，市場預期到年底將進行兩次幅度25基點的降息，而在4月底時，這一預期還為四次。



紐約聯儲行長︰不確定因素不僅令政策制定者難抉擇

「我們不可能在六月份就明白這裡發生了什麼，七月份也不會，」Williams周一在由抵押貸款銀行家協會組織的一次會議上說。「這將是一個收集數據、獲得更清晰圖景並觀察事態發展的過程。」

Williams繼續強調，不確定因素不僅令政策制定者難以抉擇，也讓企業和家庭在面對關稅和川普政府其他政策時舉棋不定。

和許多同僚一樣，Williams也表示，聯儲會可以在評估新數據時保持耐心。儘管他承認通膨正在下降，且經濟接近充分就業，他仍在關注逾期還款情況和消費者支出的意願。

他還表示，聯儲會當前的政策立場「略具限制性」，但處於一個適當的位置。

圖為美國華盛頓特區的美聯儲委員會大樓。（Reuters）

亞特蘭大聯儲行長擔心通膨

另外，亞特蘭大聯儲行長Raphael Bostic周一早些時候在接受CNBC採訪時也表達了類似態度，暗示央行短期內不願調整利率。

Bostic表示，「經濟正處於高度波動狀態，政策也是，存在大量不確定性。我認為我們可能需要等待三到六個月才能看清局勢將如何演變。」

Bostic亦特別擔心通膨及公眾對未來物價上漲的預期。他說，「考慮到我們兩個主要目標的發展趨勢，我個人非常關注通膨，尤其是當我們看到通膨預期正在以一種令人擔憂的方式發生變化時。」

美聯儲官員明言，關稅政策令決策者面臨不確定因素，所以聯儲會選擇按兵不動。（Reuters）

明言關稅政策令決策者面臨不確定因素

另外，聯儲會副主席Philip Jefferson也在亞特蘭大聯儲主辦的2025年金融市場會議上強調「觀望態度」。他表示，聯儲會必須確保物價上漲不會演變成持續性通膨。

Jefferson指出，「鑒於當前面臨的不確定性，我認為保持觀望、等待政策的演變及其影響是適當的。目前貨幣政策處於非常良好的位置」。

至於明尼阿波利斯聯儲行長Neel Kashkari，其在周一也表示，美國經濟在今年初表現穩健，聯儲會在抑制通膨方面取得顯著進展，但關稅政策令決策者面臨不確定因素，所以聯儲會選擇按兵不動。

Kashkari說，「我們正在應對大量不確定性。我們只能等待並繼續觀察，直到獲得更多信息。」