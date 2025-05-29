大新銀行與中小企聯合會助中小企　免費線上自我評估ESG實踐

儘管全球經濟前景不明朗，但氣候變化帶來愈來愈明顯的影響，令大眾及企業依然非常關注環境、社會和管治 （ESG）。大新銀行與香港中小型企業聯合會期望推動更多本地中小企加深認識同實踐ESG，今年再度合作，攜手推出《SME ESG 約章》2025，同時建立ESG線上自我評估平台，讓全港中小企可直接參與及評估自身對ESG的認識和實踐。



不少調查結果顯示，大部分本港中小企都意識到ESG的重要性，只是不少企業限於資源而未能深入認識及實踐ESG。ESG 線上自我評估平台是中小企聯合會專門為香港中小企業推出的免費ESG自我評估工具，亦為《SME ESG 約章》2025的重要教育工具之一。自我評估涵蓋多個ESG關鍵範疇，例如節約能源、資源管理、員工發展及培訓、員工福利、社區投資、企業管治、消費者資料保障及反貪污等。

評估報告助改善進度

參與自我評估的企業只需回答24條問題，完成評估後，將有機會獲得一份評估報告。報告內容會就企業現在的ESG狀態提供簡單的整體評分，反映企業在各ESG範疇的現狀，以便企業日後自我量度ESG改善進度。大新銀行為鼓勵中小企邁出實踐ESG的第一步，將向在評估報告中獲得40%或以上評分的企業提供銀行產品和服務獎勵優惠，當中包括現金等值超過港幣20,000元，以及港元儲蓄存款利率高達1.68%。

大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍指出：「中小企是大新銀行的重點客戶群之一，亦是大新銀行ESG策略的關鍵持份者。近年來，本行大力倡議中小企實踐ESG，希望藉此協助更多中小企參與可持續經濟轉型，從而增強自身競爭力，及早抓緊新機遇與發展動力。我們很高興今年的《SME ESG 約章》增設線上自我評估的平台元素，把有關教育活動進一步普及化，讓更多中小企能從中受惠。」

中小企聯合會會長郭志華指出：「ESG 線上自我評估平台旨在以簡單和互動方式提高中小企對ESG的認識和興趣，鼓勵中小企了解和改善自身在ESG方面的狀態和表現。中小企聯合會希望通過這個平台，與中小企建立密切聯繫，幫助他們實踐ESG策略，最終達成長期的可持續發展目標。」

中小企可獲全方位支援

中小企聯合會在2023年試行《支援中小企ESG 約章》計劃，其後大新銀行為了協助更多中小企在ESG征途上提升營商競爭力，因此去年贊助中小企聯合會推出《SME ESG 約章》2024，為26家成功獲「約章」的合資格中小企提供免費獨立評核及認證。

《SME ESG 約章》2025 是非牟利活動，參考香港聯合交易所上市規則附錄C2所載《環境、社會及管治報告指引》部分適用於中小企的要求作為評估框架，參加企業經過審核後會獲得第三方專業評估諮詢公司的評估結果。中小企聯合會其後會將成功通過評估的公司，列入《SME ESG名冊》，供支持該約章的大企業優先考慮使用其產品和服務。

大新銀行及中小企聯合會將支援參加《SME ESG 約章》2025的中小企，包括宣傳、工作坊、技術諮詢、審核認證、公眾教育及企業聯繫等。中小企可由即日起至9月30日申請參加該計劃。線上自我評估平台的網址為https:// platform.esgecspire.com/zh-HK/sme-esg-charter。