環球消費市道疲弱,已致使法國知名奢侈品零售集團LVMH今年首季營收已不及預期,不過疲弱的市況似乎延續至第二季,據《彭博》引述知情人士透露,LVMH正警告投資者和分析師市場需求仍然疲軟。



報道引述知情人士指出,為了管理預期LVMH正在就第二季度走勢發出審慎信號,這正值消費者信心低迷之際,在中國市場情況尤為嚴重。因所討論內容尚未公開,上述知情人士要求匿名。其中一些知情人士表示,該公司當季表現較上一季度可能並無改善。

來自法國、世界最大奢侈品集團路威酩軒(LVMH)主席兼行政總裁阿爾諾。Bernard Arnault, speaks during a news conference to present the 2022 annual results of LVMH in Paris, France, January 26, 2023. REUTERS