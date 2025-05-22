小米汽車︰小米首款SUV 小米YU 7登場

撰文：格隆匯
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小米﹙1810﹚董事長雷軍在小米15周年戰略新品發布會上宣佈，小米YU 7正式發布，定位 「豪華高性能SUV」。

另外，雷軍又宣佈，小米SU7上市以來已累計交付超258000台。