銅鑼灣大地主金朝陽私有化失敗　投票前夕股價已「偷步」大跌

銅鑼灣大地主之一金朝陽(0878)私有化失敗！該公司公布，在周五舉行的法院會議上，僅有60.48%的出席及投票之計劃股東贊成私有化議案，39.52%反對有關議案，因此該計劃未獲批准。

值得一提，金朝陽周五收報6.49元，「搶先」大跌11.6%，而對上兩個交易日亦出現急挫情況，3個交易日由8.2元水平累瀉至6.5元。

將不會派發特別股息

公司指，由於該計劃於法院會議上未獲批准，故於股東特別大會上通過的決議案將不會生效，因此儘管有關普通決議案已獲股東批准，公司將不會派發特別股息。

亦由於私有化建議已告失效，股份於港交所（0388）上市地位不會撤銷。

董事會認為，該計劃失效不會對集團的業務、營運或財務狀況造成任何重大不利影響。

原溢價約54.55%要約

該公司大股東傅金珠在3月提出私有化，要約人由傅金珠及其家庭成員持有，提出每股計劃股份註銷價合共8.5元，包括由要約人以現金支付的註銷價7.5元，以及以現金支付的特別股息1元，較停牌前收市價5.5元，溢價約54.55%。是次要約，涉及最高現金代價總額約6.03億元，而要約人將不會提高註銷價。