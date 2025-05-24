芝加哥儲銀料未來16個月息口跌　交易員︰9月底前減息機會逾5成

美國總統特朗普大打關稅戰，既觸發投資者對經濟前景的憂慮，亦擔心美國通脹持續高企，限制聯儲局減息空間。對於息率走勢，芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）指出，現時所有選項均在桌上，不過當局要等待局勢明朗，因此短期內減息的門檻「稍為提高」。他又指出，相信未來10至16個月內，利率會較當前水平有相當幅度下跌。



對於美國總統特朗普建議向歐盟加徵50%關稅，古爾斯比稱，對於供應鏈而言高關稅是相當可怕。古爾斯比亦指出當地企業對於持續的關稅公告感到不安，企業希望作出重大決策前，政策可保持一致性，「若每周、每月、甚至每天都有新的重大宣布，企業就無法採取行動，直到這些問題有所解決」。

他又表示若關稅措施引發滯脹，將是最糟糕的情況，惟他仍樂觀地認為美國經濟會穩健增長，「我依然對重回那種環境抱持希望」。

交易員料9月底前減息機會逾5成

其實在過去數個月來，聯儲局官員一直明確表示，希望對利率採取進一步行動之前，財政和貿易政策以及經濟的反應更加清晰。這種審慎立場，已促使交易員過去一個月紛紛撤銷於6月會減息的押注，目前市場預計政策暫停狀態將延續至7月會議。然而期貨市場頭寸顯示，當局於9月底前減息的概率仍略高於50%。這實質上是對賭未來4個月形勢將會明朗化：要麼通脹放緩為政策寬鬆鋪路，要麼經濟惡化迫使美聯儲加碼刺激。