彭博︰中國政府正起草一份未來十年科技自主總體規劃方案

中國據報正在謀劃中國製造2025的接續方案，優先支持晶片等關鍵技術。《彭博》引述知情人士表示，在「中國製造2025」即將收官之際，中國政府正在起草一份未來十年科技自主的總體規劃。

其中一位知情人士稱，起草中的接續計畫會優先包括半導體製造在內的關鍵技術及裝備，為避免招致西方國家批評，相關計畫可能不再以「中國製造2025」這樣的形式命名。另一位知情人士說，總體而言，中國的目標是在中長期保持製造業在國內生產毛額中所佔的比重基本穩定。製造業目前佔中國經濟總量的約四分之一。

與此同時，報道又指，中國還在制定將於明年3月兩會期間正式公佈2026年起下一個五年計畫，即「十五五」規劃。該知情人士稱，官員們仍在討論是否將提高消費在國內生產毛額中占比的數字目標納入「十五五」規劃。由於目前沒有特別好的拉動消費的抓手，有關部門目前傾向於不為此設置量化目標。

因相關事項未公開，知情人士不願具名。國家發展和改革委員會沒有回覆《彭博》新聞就此尋求置評的請求。

2015年發布的十年行動綱領「中國製造2025」推動了中國發展先進製造業和實現科技自立自強；時至今日，當政府著力擴大消費內需以抵消美國發起貿易戰對出口帶來的衝擊之際，這依然是中國國家主席習近平的一個政策基石。