特朗普威脅向國外產iPhone徵稅　白宮官員解話︰無意用關稅損蘋果

美國總統特朗普於上周五(23日)指出,希望蘋果及三星等廠商在美國生產於當地銷售的手機等電子產品,否則便需支付25%關稅,消息公布後導致蘋果股價於當日下跌。美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)於周二(27日)指出,政府不想用關稅傷害蘋果,並表示﹕「現在無論對誰徵收一點點關稅,每個人都會試圖讓其看起來都像是一場災難,都在試圖通過談判降低關稅。會發生什麼、有什麼新進展要到最後才知道,但我們不想傷害蘋果。」



特朗普發表有關言論後,有報道指蘋果CEO庫克拒絕陪同出訪中東因而得罪特朗普。有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤表示,若報道屬實,對蘋果短期內可能是好事。

郭明錤指出﹕「蘋果或許可透過安撫特朗普情緒並轉移其注意力來拖延iPhone關稅的討論與實施。」

另一方面,美國政府在今年4月宣布徵收「對等關稅」後,歐盟及中國等多個貿易伙伴與美國磋商貿易協議,以期望降低關稅措施的造成的影響。白宮經濟顧問委員會主席Stephen Miran表示,雖然尚未確定美國關稅稅率的最終水平,但10%的普遍基準附加稅不足以「對經濟產生任何不利影響」。他表示雖然不完全一樣,但這種徵稅與匯率變動10%類似,「不會造成任何實質性的不利後果。」

他亦表示關稅每年將會為政府帶來數千億美元收入,有助緩解對美國政府財政赤字的擔憂。

