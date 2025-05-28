特朗普威脅向國外產iPhone徵稅　白宮官員解話︰無意用關稅損蘋果

美國總統特朗普於上周五（23日）指出，希望蘋果及三星等廠商在美國生產於當地銷售的手機等電子產品，否則便需支付25%關稅，消息公布後導致蘋果股價於當日下跌。美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）於周二（27日）指出，政府不想用關稅傷害蘋果，並表示﹕「現在無論對誰徵收一點點關稅，每個人都會試圖讓其看起來都像是一場災難，都在試圖通過談判降低關稅。會發生什麼、有什麼新進展要到最後才知道，但我們不想傷害蘋果。」



特朗普發表有關言論後，有報道指蘋果CEO庫克拒絕陪同出訪中東因而得罪特朗普。有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤表示，若報道屬實，對蘋果短期內可能是好事。

郭明錤指出﹕「蘋果或許可透過安撫特朗普情緒並轉移其注意力來拖延iPhone關稅的討論與實施。」

經濟顧問指10%關稅對美經濟影響微

另一方面，美國政府在今年4月宣布徵收「對等關稅」後，歐盟及中國等多個貿易伙伴與美國磋商貿易協議，以期望降低關稅措施的造成的影響。白宮經濟顧問委員會主席Stephen Miran表示，雖然尚未確定美國關稅稅率的最終水平，但10%的普遍基準附加稅不足以「對經濟產生任何不利影響」。他表示雖然不完全一樣，但這種徵稅與匯率變動10%類似，「不會造成任何實質性的不利後果。」

他亦表示關稅每年將會為政府帶來數千億美元收入，有助緩解對美國政府財政赤字的擔憂。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

放鬆管制助經濟增長

此外在被問及政府擬實施放寬管制措施時，Stephen Miran表示，白宮經濟顧問委員會的分析顯示，「這將使潛在GDP增長增加40至90個基點。」