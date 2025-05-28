人行續停發離岸央票　彭博︰擬防止人民幣升值過快

人民銀行於5月最後一周仍未宣布新的離岸央票發行計劃，《彭博》報道若本月繼續暫停，將創下2018年末重啟央票發行以來最長的停發紀錄，顯示央行有意防止人民幣出現過快上漲的勢頭。



按發行歷史數據，5月20日和24日分別有400億元（人民幣‧下同）3個月期、200億元1年期的離岸央票到期。隨著這兩批總值600億元的央票到期後，將進一步補充離岸人民幣流動性，從而有助減緩人民幣兌美元的升值壓力。

離岸央票為人行調控匯率手段

報道指出離岸央票是人行調控人民幣匯率的重要手段之一。此前在匯率貶值壓力高企時，人行超額發行央票收緊流動性，從而提高沽空人民幣的成本，隨著近期暫停發行央票，離岸融資利率大幅下降，1個月期離岸人民幣拆息利率自年初4%以上的水平回落至本周的1.7%左右。

「與幾個月前的情況相比，中國央行發行央票來穩定離岸人民幣貶值壓力的必要性已經下降了，」法國巴黎銀行大中華外匯和利率策略主管王菊在採訪中說。同時指出﹕「中國目前的基本面也並未做好迎接大幅度人民幣升值的準備。」

6月份還將迎來200億元半年期央票到期，其後兩個月也分別有600億元和150億元央票的陸續到期。人行是否選擇重新啟動央票發行，將成為市場了解其匯率政策觀點的一個窗口。

人行或允人民幣匯率更多雙向波動

除停發央票外，近期還有一系列防範匯率過快升值的舉措。在中美同意暫緩對等關稅後，來自中資大行的美元買盤頻頻現身，降低了人民幣升值速度，本周中間價也開始出現連續弱於市場預測均值的情況。人行本月減息後，還通過各類貨幣政策工具推動境內的市場融資成本下行，也體現其穩匯率的努力正在成為貨幣寬鬆的助力。

瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰指出﹕「在美元重現拋售跡象的情況下，人民銀行可能會謹慎行事，避免人民幣出現過度升值，因為這會讓中國出口業在關稅爭端中承壓」。他又表示，當前人民幣在7.20元以下，人行或允許人民幣匯率出現更多雙向波動。

至於王菊則認為，即使去美元化和弱美元的主題仍然持續，預計人民幣走勢仍會滯後於一籃子貨幣表現。她指出﹕「從歷史上看，在美元走弱周期的早期階段，人民幣對一籃子走弱有助於刺激中國經濟，這一次也將會類似。」