美團為「不惜一切代價論」解話　指是反對低價低質內卷式競爭

美團﹙3690﹚日前在財報電話會上稱,將「採取一切必要措施來贏得比賽(take whatever measure it takes to win the game)」,外界解讀為美團將不惜一切代價參與外賣價格競爭。

對此,美團相關負責人澄清,美團提及的「採取一切必要措施」明確指向的是反對「低價低質『內卷式』競爭」,美團將持續加大對行業生態系統的投入,包括騎手福利保障以及商家助力金等,通過一系列舉措推動行業健康發展。

美團又稱,上述財報電話會上,公司美團CEO王興4次提及「低價低質『內卷式』競爭」。他表示,目前其他平台的補貼水準仍保持高位,但美團「會在遵循公平有序競爭的原則下,加大投入應對競爭」,整體投資理念是推動行業的健康發展。

值得注意的是,在財報電話會上,王興並未提及任何補貼計畫,但同時強調了另外兩方面內容。一是行業當前低質低價的「內卷式」競爭長期不可持續,平臺需要同時服務好消費者、商家和騎手等各方利益相關者,才能可持續發展;二是外賣平台和商戶都不應回到很多年前依靠激進補貼驅動的競爭模式。美團也將積極提倡反對行業內卷,進一步幫助商家簡化行銷,降低經營負擔。

美團盤中報130.2元,跌1.4%。