中小企遇挑戰數碼轉型成關鍵|華僑銀行香港貼地支援 拆解融資痛點

隨著中美貿易戰持續升溫、國際金融環境波動加劇，香港中小企如何突破重圍，積極面對營商環境的多變挑戰，成爲近期熱議話題。華僑銀行香港中小企業務主管姚宛汶女士近日接受專訪時指出，香港憑藉連接內地與東南亞的獨特優勢，蘊藏龐大商機，但企業必須靈活轉型應對挑戰。她強調，銀行角色已從傳統融資中介升級為一站式顧問，透過數碼工具及區域網絡，助中小企在波動市況中穩步前行、出海落地。



危機並存下的「轉型關鍵期」

姚宛汶形容香港現時的營商環境是「有危有機」：「雖然營商環境變得困難，但一定有危就有機，要多些新 idea，轉變得更快，中小企亦要擁抱數碼轉型的機遇。」傳統行業尤其是零售、消費領域正面對消費模式急變 ，當線上消費興起、實體店人流減少，正正迫使企業加速轉型，開拓電商渠道或開發創新產品。姚宛汶指出：「其實政府有好多 funding 幫中小企升級轉型，可惜很多客戶不知道可以申請，銀行要擔當中間人角色，主動跟客戶溝通。」華僑銀行香港近年積極協助客戶梳理合適的資助計劃，以降低數碼轉型的門檻與成本。

數碼轉型 從「怕蝕錢」到「慳到錢」

中小企數碼轉型常常面對技術知識不足與高成本兩大障礙。姚宛汶舉例：「有營運十間店舖的飲食業客戶，每日派員工到銀行入現金，費時失事又難請人。」該客戶最初抗拒電子收款，認為「裝 QR 碼機貴，手續費蝕底」，直到華僑銀行香港向他推薦「轉數快 QR code 收款」功能，只需透過手機 app 一按就做到即時到賬兼無手續費，老闆更無需擔心現金安全，該客戶之後更不時向同行推薦此功能。針對中小企普遍存在的過度依賴現金問題，華僑銀行香港除了推出前述零手續費的電子收款功能，更為稍具規模的客戶提供 API 系統對接，自動同步訂單與收款記錄，減少人為錯誤。

融資擔保計劃最快3日審批 網上申請免開戶費

初創及中小企在發展路上，往往因融資困難及繁瑣的開戶程序而倍感壓力。華僑銀行香港將「中小企融資擔保計劃」貸款額提升至最高800萬港元，並優化審批流程至最快3天完成初步審批，更提供優惠利率，並向特選客戶豁免手續費，以實質減輕企業負擔。在開戶方面，華僑銀行香港「全數碼化開戶方案」協助企業網上申請開戶，最快15分鐘辦妥，而合資格的中小企客戶於推廣期内透過網上平台成功開立華僑銀行中小企商業戶口更可尊享免開戶費、免公司查冊費及免首年商務扣賬卡費用，且不設最低結餘要求，讓初創能將資金投放於核心業務。配合「轉數快」無上限收款及多幣種定期存款服務，滿足日常營運與跨境結算需求，助企業專注發展。

如何提升品牌形象與公信力，也是中小企經常遇上的難題。華僑銀行香港深明此點，特別設立「新興企業家獎」(Emerging Enterprise Award)，姚宛汶指︰「獎項旨在嘉許成立十年內的傑出企業，得獎者不僅可獲得高達100萬港元的免息貸款，更將享有媒體曝光機會，協助得獎企業提升品牌知名度。」

出海支援 東南亞網絡助中小企「落地生根」

對於有意拓展海外市場的中小企，源於新加坡的華僑銀行在東南亞的網絡成為關鍵優勢。姚宛汶指出，出海最大挑戰在於地區差異：「文化、法律、稅務都是難關，企業自己摸門路好易滯後。」而華僑銀行憑藉在新加坡、馬來西亞、印尼等地的本地團隊，為客戶提供貼地支援：「有香港客戶去馬來西亞開廠，當地同事一周內協助他完成開戶，更為他介紹當地供應商，節省時間成本。」

這種區域樞紐優勢亦吸引外資經香港進入內地市場。「我們作為一家源於新加坡的銀行，以香港作中轉站連接國內與東南亞，每日幫客戶利用香港平台發展東南亞業務，甚至外資亦以我們作為首選。」她透露，香港新成立公司數量持續高於新加坡，反映國際投資者對香港作為「雙向樞紐」的信心。

上述產品、服務及優惠須受相關條款及細則約束，詳情請向華僑銀行（香港）有限公司職員查詢。

(資料及相片由客戶提供)