信和推《供應商氣候夥伴計劃》　與供應商合作建綠色供應鏈｜ESG

近年企業碳排放管理及可持續信息披露日益受到重視，被視為邁向碳中和的重要元素。本地首批旨在提高供應商應對氣候變化意識的行動 —《供應商氣候夥伴計劃》（「計劃」）於日前正式啟動。

信和集團﹙0083﹚表示，期望透過業界、學界及商界等跨界別合作，凝聚具有氣候意識的供應商，鼓勵碳管理及披露溫室氣體（GHG）排放數據，為可持續供應鏈帶來正面效應。

《供應商氣候夥伴計劃》由信和集團牽頭，並由香港通用檢測認證有限公司（SGS）作為「策略夥伴」，以支持供應鏈碳數據的專業驗證工作。計劃亦邀得香港大學公民社會與治理研究中心、安永會計師事務所、中小企可持續發展學會及世界自然基金會香港分會作為「知識夥伴」，分享碳管理的經驗及策略，參與的供應商可透過工作坊及簽署約章，認識和實踐碳管理。

信和集團財務總監兼財政聯席董事周承雯指出：「氣候變化為近年全球關注的重大議題，我們深信除了提升企業自身的氣候抗禦力，更應攜手合作應對氣候挑戰。很高興能在各界支持下，推出今次的《供應商氣候夥伴計劃》，集合大家的專業知識及力量，為推動香港的可持續供應鏈發展出一分力。」

計劃將定期為供應商提供學習體驗，透過分享交流知識和專業技術，讓供應商及其員工獲得相關知識，藉此推動收集企業的溫室氣體排放數據，鼓勵並啟發他們加強碳管理，制訂最佳實踐方案。此外，計劃亦會提供各類體驗活動以提高參加者的減碳意識，包括「一喜種田」農務工作坊、海洋公園浮潛體驗及認識珊瑚保育、參觀信和創意研發室及The Spark等。