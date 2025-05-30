美銀稱MSCI指數估值迫近近期頂部　籲留意「HAPPI」概念股

美銀發表報告，指出MSCI中國指數年初至今累升中雙位數，跑贏全球主要市場，不過MSCI中國指數目前市盈率處於11.2倍，已接近近期頂部，加上未來盈利可能面臨下行風險，料絕對上行空間有限。



該行指出在地緣政治緊張下，中國市場更顯得吸引，主因倉位相對較低，潛在政策刺激，持續的技術進步，及龐大的本地市場。可是MSCI中國指數市盈率已接近近期頂部，短期而言可能處於區間波動，建議採取啞鈴策略。防守上配置高息國企股，另一邊則配置專注本土的增長股，以產生超額回報，看好「HAPPI」概念股，即（1）健康與保健、（2）可負擔奢侈品、（3）務實為主、（4）個人體驗和情感價值及（5）IP。

美銀又進一步指出，儘管市場情緒有所改善，但從首季業績和該行最近渠道檢查表明，中國經濟和消費增長仍然面臨挑戰。房地產市場在去年第四季至今年首季出現反彈，似乎正在回落。同時消費者信心仍低迷，青年失業率居高不下，加上CPI及PPI為負，貿易戰、出口增長放緩可能加劇通縮壓力。加上內地市場競爭激烈，須有更好的服務，更低的價格，也須有更多的新進者。即使家庭資產負債表健康，可是消費貸款違約率一直在上升，且沒有穩定的跡象。

大摩建議加入國企高息股增防守力

至於早前調高中資評級至「大市同步」的摩根士丹利則，其董事總經理王滢表示關稅戰仍有多項不明朗因素，所以該未有計劃再上調評級，她表示看好中資科技股，相信板塊內的企業創新能力強，而且屬於國際領先的公司，前景相當亮麗，但整體市況仍會因為貿易戰而波動，並建議投資組合內亦應投放部分國企高息股，提升防守性。

相對於A股，大摩更偏好港股，她解釋特朗普政策傾向推低美元，歷史上當美元下跌，反映外資情緒的港股會更受惠，而A股更代表內地傳統經濟表現，在改革轉型的路上表現或會較遜色。