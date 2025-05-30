理想汽車逆市升近4%　績後獲美銀升目標價　看好其自由現金流前景

理想汽車﹙2015﹚績後一度升近8%，今日﹙30日﹚收報112.3元，逆市升3.8%。

美銀證券發表研究報告指，理想汽車首季盈利表現符合預期，毛利率20.5%，高於該行預測的20.1%。管理層在電話會議中透露，純電SUV上市準備工作進展順利，預期理想i8及i6將分別於7月及9月發布，並預相信通過提升產能，理想MEGA車型銷量將得以提升，預料至7月可達到2500至3000輛。

美銀基本維持理想今年盈利預測不變，明年Non-GAAP淨利潤上調2%，理想汽車ADR目標價由32美元微升至32.1美元，H股目標價為125港元，基於良好的毛利率管理及強勁的自由現金流，重申「買入」評級。

理想汽車上日(29日)收市後公布首季業績，收入升1.1%至259.27億元人民幣(下同)。純利6.5億元，按年升9.7%；非美國公認會計準則(Non-GAAP)純利10.18億元，則按年跌20.3%。

集團又透露，理想純電SUV的上市籌備工作進展順利，其中理想i8及i6車型分別定於7月及9月發布。

大市方面，恒指全日挫283點或1.2%，收報23289點。大市成交額2,716億元。