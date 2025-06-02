滙豐據報加大私募信貸投入　向私募信貸基金注40億美元

滙豐（0005）據報增加對私募信貸基金投入。據《路透》報道，滙豐將向旗下私募信貸基金注資40億美元，反映在傳統借貸利潤面臨壓力下，銀行業正加速佈局私募信貸市場。



滙豐表示，這筆資金將會投入滙豐環球投資管理（HSBC AM）旗下的另類信貸基金，並以未來5年內吸引外部投資者額外注資為目標，共同打造一個規模達500億美元的信貸基金。

滙豐環球投資管理行政總裁尼馬禮豪（Nicolas Moreau）向《路透》表示﹕「這是一場軍備競賽」；並補充指集團對其私募信貸基金強而有力的資金支持，將有助於該公司吸引外部資金。

成立以來累投放70億美元

報道指出儘管這筆投資相對於滙豐3萬億美元的資產負債表規模而言不大，但此舉是行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）戰略佈局的一部分，以提升私募信貸等高回報領域收入，而非依賴低回報的銀行貸款。

相較於市場上一些根基深厚的參與者，滙豐環球投資管理的私募信貸業務尚處於追趕階段。自2018年以來，該部門已在150筆交易中，投放了70億美元。馬禮豪補充，新基金將進行全球投資，初期重點將放在包括英國和亞洲市場的直接貸款等領域。