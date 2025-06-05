歐洲央行如期降息　維持其對未來利率路徑的措辭

歐洲央行公布減息0.25厘，為去年6月以來第8次減息，一如市場預期。

該央行預計2025年GDP增長率為0.9%，2026年為1.1%，2027年為1.3%；3月預期分別為0.9%、1.2%、1.3%。

另外，歐洲央行稱，通貨膨脹率目前處於管理委員會2%的中期目標附近。在新的歐元體系員工預測的基線中，2025年整體通脹率平均為2.0%，2026年為1.6%，2027年為2.0%。與3月份的預測相比，2025年和2026年的預測均下調了0.3個百分點，主要反映了能源價格假設的降低和歐元走強。工作人員預計，不包括能源和食品的通貨膨脹率在2025年和2026年和2027年的平均通脹率分別為2.4%和1.9%，自3月以來基本保持不變。

有機構評論稱，除了今天的降息，歐洲央行堅持其對未來利率路徑的措辭，也暗示它可能希望保留所有選擇。聲明指出，「特別是在目前非常不確定的情況下，歐洲央行將遵循依賴數據和逐次會議方式來確定適當的貨幣政策立場.....決策將基於央行根據即將公布的經濟和金融數據、潛在通脹動態以及貨幣政策傳導力度對通脹前景的評估。歐洲央行管理委員會並沒有預先對某一特定利率路徑做出承諾。」