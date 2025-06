滙豐環球唱好恒指給予偏高配置評級　目標價25830點　看好AI板塊

滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示,仍維持恒指目標價25830點,認為仍具備上升空間。滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示,給予中國股票以及恒指偏高比重配置,昨晚中美元首通話,雙方釋放正面訊息,強調會盡快進行談判,希望改善關係,令因關稅而引發的緊張局勢有所降溫。



至於整體港股,則僅給予中性評級,主要是本港經濟及消費表現等仍待觀察,加上外圍影響等。而本港經濟也會影響企業盈利增長。板塊方面,外資在港股中心尋覓投資機會,會比較關注人工智能及科技板塊,以及高息股。

何偉華表示,中國人工智能相關股票即使在DeepSeek帶動下獲估值重估,但現時中國科技板塊的估值仍遠低於美國同業。中國在人工智能領域持續取得突破,應能支持估值差距進一步收窄。

范卓雲表示,面對全球貿易的不確定性,建議投資者通過環球多元資產配置、主動型管理、投資優質資產和結構增長主題,以建構具韌性的投資組合。展望2025年下半年,對環球股票持偏高比重配置,當中對美國、中國、印度、新加坡和阿聯酋股票持偏高比重配置。美國和中國股市將受益於人工智能普及應用和商業化的結構增長機會。

在債券方面,對英國國債和歐洲投資級別債券持偏高比重配置,對美國國債和美國企業債券持中性觀點。通過對黃金和對沖基金持偏高比重配置、偏好優質債券、以及策略配置於私募股權、私募信貸和基礎設施,以緩減對等關稅和美國政府債務問題的尾部風險。對美元持中性觀點,並專注於以對沖基金和波幅策略對沖貨幣的雙向波動。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)