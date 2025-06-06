滙豐環球唱好恒指給予偏高配置評級　目標價25830點　看好AI板塊

滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，仍維持恒指目標價25830點，認為仍具備上升空間。滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，給予中國股票以及恒指偏高比重配置，昨晚中美元首通話，雙方釋放正面訊息，強調會盡快進行談判，希望改善關係，令因關稅而引發的緊張局勢有所降溫。



僅予港股市場中性評級

至於整體港股，則僅給予中性評級，主要是本港經濟及消費表現等仍待觀察，加上外圍影響等。而本港經濟也會影響企業盈利增長。板塊方面，外資在港股中心尋覓投資機會，會比較關注人工智能及科技板塊，以及高息股。

何偉華表示，中國人工智能相關股票即使在DeepSeek帶動下獲估值重估，但現時中國科技板塊的估值仍遠低於美國同業。中國在人工智能領域持續取得突破，應能支持估值差距進一步收窄。

偏好黃金 看好英國國債

范卓雲表示，面對全球貿易的不確定性，建議投資者通過環球多元資產配置、主動型管理、投資優質資產和結構增長主題，以建構具韌性的投資組合。展望2025年下半年，對環球股票持偏高比重配置，當中對美國、中國、印度、新加坡和阿聯酋股票持偏高比重配置。美國和中國股市將受益於人工智能普及應用和商業化的結構增長機會。

在債券方面，對英國國債和歐洲投資級別債券持偏高比重配置，對美國國債和美國企業債券持中性觀點。通過對黃金和對沖基金持偏高比重配置、偏好優質債券、以及策略配置於私募股權、私募信貸和基礎設施，以緩減對等關稅和美國政府債務問題的尾部風險。對美元持中性觀點，並專注於以對沖基金和波幅策略對沖貨幣的雙向波動。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

料美國不會陷入衰退或滯脹

她預計，美國經濟不會陷入衰退或滯脹，但預計關税提高將使美國GDP增長放緩至2025年的1.6%和2026年的1.3%。在人工智能投資熱潮推動下，穩健盈利增長以及下半年更有利於市場的政策重點。而關税政策焦點轉向緩解緊張局勢和爭取談判協議，穩定了亞洲市場的風險情緒。故增持那些受內需驅動和刺激政策支持的亞洲股市，包括中國、印度和新加坡。

中國市場方面，與2018年相比，中國經濟受美國關稅的影響較小，兩國之間的貿易依賴程度一直下降。目前大約只有13%的美國進口來自中國，而中國出口到美國佔總出口值則不到15%，2024年全球約七成的經濟體與中國的貿易額高於與美國的貿易額。而亞洲股票和債券市場，也預計將受益於國際投資者尋求從過度集中的美元資產配置，實現全球多元化策略而帶來的資金流。

滙豐環球私人銀行 2025年第三季四大優先投資策略，包括通過更多元化地區及行業持倉重建股票配置，捕捉人工智能應用及商業化趨勢中擴展全球的機遇，通過另類投資、多元資產及波幅策略降低貨幣及投資組合風險，以及發掘亞洲本土韌性及結構增長機遇。