Tesla暴瀉翌日反彈6%　惟高盛下調其交付預期　削目標價至285美元

美國總統特朗普罕有回應馬斯克之抨擊，直言對其失望。事件令特斯拉﹙TESLA﹚昨日大插逾14%，該股今日盤中反彈逾6%，重上300美元關口。

另一邊廂，高盛分析師在給客戶的一份報告中寫道，「為了更好地反映關鍵地區(如中國、美國和歐洲)較弱的月度數據，以及消費者對特斯拉的調查數據，我們下調了特斯拉(TSLA.US)的交付和每股收益預期。」

此外，高盛還降低了對特斯拉在主要市場的增長勢頭的預期。目前高盛預計2025年第二季度的交付量僅為36.5萬輛，比之前的41萬輛顯著下調。全年交付預期也大幅下調，其中2025年預計為157.5萬輛(此前為170萬輛)，2026年為186.5萬輛(此前為195萬輛)，2027年為215萬輛(此前為220萬輛)。

分析師們還下調了盈利預期，稱銷量疲軟是拖累盈利能力的關鍵因素。目前預測2025年每股盈收為1.10美元(此前為1.25美元)，2026年為2.05美元(此前為2.15美元)，2027年為3.00美元(此前為3.10美元)。高盛對特斯拉股票的評級保持中性，將12個月目標價從之前的295美元下調至285美元。