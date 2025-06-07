野村：建議做空美元兑日圓　料未來幾個月日元可能大漲

野村控股建議做空美元兑日元！該行表示，隨着日元收益率上升，日本投資者轉向撤出美國資產，再加上在貿易談判中來自華盛頓的隱性匯率壓力，這可能會在未來幾個月推動日元對美元升值約6%。該公司現在建議，做空美元/日元，目標是在9月底前美元從目前約145日元下跌至136日元。

野村的Yusuke Miyairi、Yujiro Goto和Dominic Bunning在周五致客戶的報告中表示，日本央行穩步加息的節奏將「鼓勵國內投資者增加對本國債券的配置，而非海外債券」。

該團隊還指出，如果日元貶值，尤其是在敏感的雙邊貿易談判期間，美國對美元兑日元匯率的擔憂可能會「加劇」。儘管分析師預計美日之間不會達成任何象徵性的外匯協議，但市場仍然預計存在一種對美元走軟的『默契』。在周四發布的半年度報告中，美國財政部呼籲日本央行繼續加息，稱貨幣政策收緊有助於「日元兑美元疲軟的正常化」，以及「雙邊貿易亟需的結構性再平衡」。

在5月初，野村團隊退出了先前的做空美元/日元建議，當時中美貿易談判取得突破導致日元等避險資產普遍遭到拋售。儘管如此，日元兑美元匯率在第二季度迄今仍上漲了約3.5%。