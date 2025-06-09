新濠國際收升近3%　旗下駿龍娛樂場及3間角子機場年底前結束營運

新濠國際發展(0200)今日收升2.79%。消息面上，其附屬新濠博亞娛樂宣佈，在考慮新濠博亞娛樂整體發展策略後，並根據澳門法律，駿龍娛樂場及三間摩卡角子機場，即摩卡皇都、摩卡廣發及摩卡駿龍，將於2025年年底前結束營運。

在該等場所工作的員工將會被安排至新濠博亞娛樂在澳門的其他物業工作，以確保這些員工在其現有職位持續就業。在上述受影響場所營運的博彩桌和電子博彩機也將被重新調配到新濠博亞娛樂在澳門的其他娛樂場或博彩區域繼續營運。

此外，新濠博亞娛樂將為三間角子機場，即摩卡內港、摩卡新麗華和摩卡金龍，向澳門特別行政區政府申請相關授權和批准，以在2025年12月後繼續營運(惟須受限於所有法律和監管要求)。

澳門有11間衛星賭場宣佈將於今年12月31日前停運。（路透社）

衛星場賭場3年過渡期年底屆滿

澳門有11間衛星賭場及3角子機場宣佈將於今年12月31日前停運，除了上述新濠博亞娛樂旗下的駿龍娛樂場及新濠博亞娛樂旗下的3間角子機場外，還包括銀河娛樂旗下的華都娛樂場、以及澳娛綜合旗下的的9間娛樂場。

澳門行政法務司司長張永春表示，衛星場賭場的3年過渡期將於年底屆滿，3間博彩承批公司出於商業考慮，決定過渡期屆滿前停運，特區政府表示尊重。

經濟財政司司長戴建業表示，現時衛星場本地員工約5,600人，當中約4,800人由博彩承批公司派駐。政府要求3間公司必須吸納所有派駐的本地僱員，確保他們就業，勞工事務局亦會提供協助。