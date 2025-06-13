從金融到出口　Google香港掌舵人拆解AI潛力　籲港企優先做這件事

人工智能﹙AI﹚近一、兩年大行其道，其應用已滲透日常生活，乃至職場各個方面。AI的威力無用置疑，對經濟之推動作用，則人言人殊。Google 香港銷售及營運總經理余名德十分樂觀道︰「 AI 能啟發和協助我們做幾乎任何事！」這位Google香港掌舵人接受《香港01》文字訪問，將「鏡頭」放在香港，大談AI驅動的工具如何為企業及打工仔帶來便利，並「量化」潛在得益。



Google香港銷售及營運總經理余名德直言，AI 能啟發和協助人類做幾乎任何事。﹙受訪者提供相片﹚

本地商界積極利用 AI 來改善營運

余名德指出，無論是初創企業利用 AI 開發創新解決方案，抑或大型企業運用 AI 完善供應鏈和簡化工作流程，本地商界正積極利用 AI 來改善營運、接觸新客戶、解決問題及推動業務增長。

他引述英國企管顧問公司 Access Partnership 2024 年的研究發現，本港企業認為 AI 能帶來多方面的好處，例如自動化流程以提高效率、加強網絡安全保護，以及提升中小企的競爭優勢。報告亦預計，金融服務、消費、零售及酒店業，以及運輸服務業等香港現時的主要經濟動力，將能從 AI 中獲益最多。而由英國 Public First 進行的研究更具體指出，有賴於更強的詐騙偵測和更精密的金融模型，AI 可望協助香港的金融和保險業帶來830億港元的增長。

AI 應用廣泛，可助出口商簡化營運、提升生產力並完善決策。（資料圖片/ 梁鵬威攝）

除了金融業，AI 亦為香港的出口商帶來「新世代」的優勢，幫助他們簡化營運、提升生產力並完善決策。余名德舉例稱， 由AI 驅動的數據分析能助出口企業確保符合複雜的貿易法規、自動生成貿易文件，並能以多種方式完善供應鏈，「其中一個具強大影響力的應用是 AI 驅動的預測分析，它能更準確地預測市場需求，從而節省成本及提高生產效率。對於香港這個全球物流成本最高的樞紐之一，這些效率和生產力的提升至關重要。」有報告預計，透過流動應用程式、網上影片服務、跨境數碼廣告和電子商務等數碼服務的出口，有望在 2030 年為香港帶來每年 5,776 億港元（738 億美元）的出口增長。

從本地經濟效益層面看，余名德續引述Access Partnership 去年的報告估計，在適當的支援下，若香港企業應用 AI 驅動的產品和解決方案得宜，預計將於2030年帶來高達 2,874 億港元的經濟效益，相當於目前本地整個專業與商業服務業的經濟價值。

有調查指，港企若妥善應用 AI 驅動的產品和解決方案，預計將於2030年帶來近3000億元的經濟效益。﹙資料圖片﹚

逾半受訪僱員工作中已用 AI 工具

企業擁抱AI，打工仔自然要與時並進，提升競爭力，一如哈佛大商學院教授打趣道︰AI不會取代人類，但擁有日AI的人類會取代不用AI的人類。

好消息是，本港打工仔普遍擁抱AI。余名德同時引述Access Partnership 的報告發現，超過一半（52%）受訪本地僱員已在工作中使用 AI 工具。這些工具有助於提升工作質素，當中 55% 的 AI 用戶表示會利用 AI 來改善工作成果，亦有近一半（49%）的用戶利用 AI 學習新技能和獲取知識。

另一邊廂，由 Public First 進行的研究顯示，逾三分二（68%）的受訪在職人士表示有興趣接受培訓以更深入了解 AI 模型如何運作，74% 希望學習更多關於 AI 的實際應用案例，72% 則想知道如何能更有效地向 AI 模型下指令以獲得最佳效果。

Goole以Gemini 大模型穩佔重要一席，全球超過 7 百萬名開發者以此進行開發。（Reuters）

籲優先提升數碼培訓和技能

然而，要充分發揮 AI 的優勢，也有要改善的地方。 余名德指出，香港企業需要優先處理的其中一個範疇是數碼培訓和技能提升，「這能確保企業擁有必要的技術能力去採用數碼科技，以完善營運並尋找新的業務增長點。」Access Partnership 的研究報告引述了一項對香港招聘經理的調查，發現技能短缺正影響資訊科技業的增長，其中以 AI 和機器學習領域的技能缺口最大。

在AI競賽，Goole以Gemini 大模型穩佔重要一席，全球超過700萬名開發者以此進行開發，比去年同期增加五倍。余名德補充，為了協助本地數碼技能提升，Google 在香港提供了一系列培訓計劃，例如 Google Career Certificates 智慧數碼人才計劃，「當中包括 AI Essentials 和 Prompting Essentials 課程，旨在讓大眾更容易地學習 AI 知識。 」