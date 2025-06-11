海天味業周三起招股　入場費3667元　高瓴、GIC等作基石投資

海天味業(3288)發布公告，公司擬全球發售約2.63億股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)，香港發售股份1579.43萬股，國際發售股份約2.47億股。

海天味業6月11日至6月16日招股，預期定價日為6月17日；發售價將為每股發售股份35.00-36.30港元，每手買賣單位為100股，，入場費3666.62元。

中金公司、高盛及摩根士丹利為聯席保薦人；預期股份將於2025年6月19日開始在聯交所買賣。

按2024年的收入計，集團在中國調味品市場排行首位。2024年中國調味品市場規模達人民幣4,981億元，而集團的市場份額為4.8%，是集團最大競爭對手的兩倍以上。按2024年的收入計，集團位居全球第五。2024年全球調味品市場規模達人民幣21,438億元，而集團的市場份額為1.1%。按銷量計，集團已連續28年蟬聯中國最大調味品企業。集團的醬油、蠔油產品銷量多年位居中國調味品市場第一，調味醬、食醋及料酒亦位居中國市場前列。

高瓴、GIC等作基石投資

集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在遵守若干條件的情況下，按發售價認購或促使其指定實體認購總金額5.95億美元(或46.675億港元)可購入的發售股份數目。根據發售價每股H股35.65港元(即指示性發售價範圍的中位數)計算，基石投資者將認購的發售股份總數為約1.31億股發售股份。基石投資者包括HHLR Advisors, Ltd.(「HHLRA」，隸屬於高瓴集團)、GIC Private Limited(「GIC」)、RBC、源峰基金、UBS AM、Boyu、HSG Growth、以及佛山發展有限公司(「佛山發展」)。

假設發售價為每股發售股份35.65港元(即所述發售價範圍的中位數)，集團估計將自全球發售收取所得款項淨額約92.712億港元(假設發售量調整權及超額配股權並無獲行使)。根據集團的戰略，集團擬將全球發售的所得款項淨額約20.0%用於產品開發以及前沿技術的研發和工藝升級；約30.0%將用於產能擴張、採納新技術及供應鏈的數字化升級；約20.0%將用於通過建立集團的全球品牌形象、拓展銷售渠道以及提升海外供應鏈能力，以提升集團的全球影響力；約20.0%將用於增強集團的銷售網絡及提升其滲透能力；以及所得款項淨額約10.0%將用作營運資金及一般企業用途。