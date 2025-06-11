渣打香港與香港01合辦中國企業出海商務交流日　共探香港優勢

為助力內地企業拓展國際市場，渣打香港聯同香港01合辦的「中國企業出海商務交流日」日前圓滿舉行，吸引逾四十位內地企業代表來港參與。活動以香港作為國際金融中心及「超級聯繫人」的獨特定位為核心，通過參觀考察及深入交流，展示香港如何成為內地企業「走出去」的理想平台。

攝影：羅國輝、陳葦慈



豐富參觀行程 體驗香港創新與金融實力

活動當日，企業代表團展開充實的參觀之旅，深入了解香港在科技創新與金融服務的優勢。上午先到訪香港生產力促進局（生產力局），參觀新質生產力展館、The Cradle出海服務中心、電磁兼容科技中心、生命健康科技館及先進材料及智能製造中心，了解生產力局如何通過技術支援及跨境服務，助力內地企業開拓國際市場。代表團於下午則前往渣打位於尖沙咀的北京道一號財富管理中心，認識渣打為個人及企業提供的專業方案，以及了解香港作為財富管理樞紐的優勢。最後一站則是香港科學園，參觀「創科體驗館」，明白香港科技創新的蓬勃生態。

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聚焦出海機遇與挑戰 多元視角助企業出海

渣打香港中小企業銀行主管董美怡女士在午宴致辭時表示：「當前全球經濟環境複雜多變，企業積極開拓國際市場。香港作為國際金融中心，位於亞洲心臟地帶，與內地緊密聯繫並接通全球不同市場，是企業出海的首選跳板。」

渣打香港中小企業銀行主管董美怡女士。

渣打香港大中華跨境業務主管林景怡女士展望：「內地企業出海是當前熱門話題，大灣區以高開放度和經濟活力，結合內地與香港優勢，實現差異互補。渣打提供一站式服務，整合中小企業與個人業務，加上合作夥伴在各領域提供專業的諮詢服務，協助企業拓展國際市場。」

渣打香港大中華跨境業務主管林景怡女士。

而香港01有限公司首席媒體戰略官馮德雄先生則強調香港的橋樑角色：「香港是國際大都會，背靠祖國，聯通世界，在一國兩制下匯聚多元文化，引進外資科技與人才，接軌國際，助企業出海。」

香港01有限公司首席媒體戰略官馮德雄先生。

其後，多位嘉賓分享對內地企業出海的見解，包括渣打香港中小企業產品及客群管理部主管沈德輝先生介紹銀行度身訂做的金融服務，協助中小企開拓國際市場；渣打香港大中華客戶策略規劃及業務拓展主管胡雯佳女士則介紹「企業出海管家」服務，可同時兼顧客戶的個人與企業需求，並通過聯合業界知名的合作夥伴，提供法律、會計、移民、教育及產品技術相關的專業諮詢服務，助力內地企業通過香港拓展全球市場；投資推廣署及稅務專家亦分享香港自由貿易環境的吸引力及稅務優勢。

（資料及相片由客戶提供）