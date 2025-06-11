關稅戰｜瑞銀︰美國對中國有效關稅　或穩定在30%至40%區間

中美貿易談判進行之中，市場關注談判結果。瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室報告預計，美國對華出口管制將有所放鬆，特別是最近圍繞晶片設計軟體的出口管制，其中低端 AI 晶片的限制或放寬，但高端晶片可能會繼續受到嚴格控制。

另外，報告預計美國關稅將在年底接近15%，高於2025年初的2.5%。其中美國對中國有效關稅或穩定在30%至40%區間。雖然貿易相關消息面或繼續帶來風險，但面對談判波動，市場可能不像以往那樣敏感。投資者可以考慮利用與貿易相關的波動性，逐步進入股票市場或平衡投資組合，並在美國和歐洲股票、歐洲中小盤股以及中國和印度的精選股票中尋找機會。

談及AI方面，報告指出，在指數型增長之後，未來幾年AI計算支出可能會恢復正常。 目前，AI計算佔全球AI資本支出的約60%，但瑞銀預計，隨著其他領域（高頻寬記憶體、網路以及電力和液體冷卻等工業AI）受益於AI支出擴大，其相對份額將在未來幾年降至50-55%。這意味著AI計算行業的營收應會以更正常化的速度增長，複合年增長率（CAGR）將從2023年至2025年間的120%回落到未來五年的20%。

長遠來看，瑞銀仍然相信AI的發展趨勢，以及電力、資源和長壽經濟市場的變革性創新，應繼續成為股票表現的驅動因素。投資者可以考慮在多元化投資組合中構建足夠的AI敞口。瑞銀續稱，由於圍繞關稅和晶片相關出口管制的不確定性仍然高企，投資者也可以利用結構化策略來應對短期波動，無論是使用具有到期本金贖回功能的工具，還是使用能產生收入的工具，同時等待以低於當前水準的價格買入股票。