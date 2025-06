美財長稱CPI數據非常理想　料能達區域貿易協議

美國財長貝森特於周三(11日)出席國會聽證會,於演說稿上談及稅務改革方案,指出有關法案能達到法案將提高工資並刺激製造業,又透露美國政府能夠與貿易伙伴達成區域貿易協議。



在演說稿內貝森特亦有提及當地通脹情況,指出消費者物價指數(CPI)通脹數據「非常理想」,又讚揚總統特朗普致力改善CPI數據,以及特朗普對「數十年來的貿易現狀」提出了挑戰。

美國5月CPI按年升2.4%,預期升幅為2.5%,前值2.3%;按月升0.1%,預期為0.2%,前值0.2%。核心CPI方面,5月按年升幅為2.8%,預期為2.9%,前值2.8%;按月升幅為0.1%,預期0.3%,前值0.2%。

貝森特談及稅務法案時,指出法案將會提高工資並刺激製造業,並警告稱,如果該法案未能通過,導致2017年的減稅措施到期,屆時將會是「災難性的」,「對美國工薪階層來說是一場災難」。他又指出外界對稅改法案第899條(即所謂的「報復性資本稅收」)存在很多錯誤訊息,海外公司擔心其他政府可能會試圖篡奪美國的稅收權力,但他指出:「這是一項財政法案,而不是報復性法案」。

至於這項稅收法案是否會增加國家債務「還有待觀察」,但反駁了民主黨議員對該法案的批評,稱「我很難接受那些製造了歷史上最大赤字的人的說教」。

談及其主張的「3-3-3」目標(3%的增長率、3%的預算赤字率以及每天額外增加300萬桶石油產量)時,貝森特認為仍然有可能實現。

