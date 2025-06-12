美財長稱CPI數據非常理想　料能達區域貿易協議

美國財長貝森特於周三（11日）出席國會聽證會，於演說稿上談及稅務改革方案，指出有關法案能達到法案將提高工資並刺激製造業，又透露美國政府能夠與貿易伙伴達成區域貿易協議。



2025年6月6日，美國馬里蘭州，圖為特朗普在空軍基地步出直升機。（Reuters）

在演說稿內貝森特亦有提及當地通脹情況，指出消費者物價指數（CPI）通脹數據「非常理想」，又讚揚總統特朗普致力改善CPI數據，以及特朗普對「數十年來的貿易現狀」提出了挑戰。

讚特朗普致力應對通脹

美國5月CPI按年升2.4%，預期升幅為2.5%，前值2.3%；按月升0.1%，預期為0.2%，前值0.2%。核心CPI方面，5月按年升幅為2.8%，預期為2.9%，前值2.8%；按月升幅為0.1%，預期0.3%，前值0.2%。

圖為2023年8月15日，為於華盛頓的美國國會大樓。（Reuters）

貝森特談及稅務法案時，指出法案將會提高工資並刺激製造業，並警告稱，如果該法案未能通過，導致2017年的減稅措施到期，屆時將會是「災難性的」，「對美國工薪階層來說是一場災難」。他又指出外界對稅改法案第899條（即所謂的「報復性資本稅收」）存在很多錯誤訊息，海外公司擔心其他政府可能會試圖篡奪美國的稅收權力，但他指出：「這是一項財政法案，而不是報復性法案」。

至於這項稅收法案是否會增加國家債務「還有待觀察」，但反駁了民主黨議員對該法案的批評，稱「我很難接受那些製造了歷史上最大赤字的人的說教」。

談及其主張的「3-3-3」目標（3%的增長率、3%的預算赤字率以及每天額外增加300萬桶石油產量）時，貝森特認為仍然有可能實現。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

料X-Date夏季末出現

另一方面貝森特又預期債務上限「截止日期X-Date」，將在夏季中旬或夏末出現。

此外他亦表示美國達成了「難以想象的良好貿易協議」，並有可能會達成區域貿易協議。