資深投資者料美元未來一年再貶10%　預期超鴿派將接任聯儲局主席

美國政府大打關稅戰引發市場動盪，彭博美元即期指數2025年迄今為止已下跌近8%，為該指數自2005年推出以來的最差開局。資深投資者Paul Tudor Jones更預期，隨著短期利率大幅下降，未來一年美元將較現水平下跌10%。



美元：圖為2025年4月21日拍攝的美元紙幣。（Getty Images）

宏觀對沖基金Tudor Investment Corp創辦人Paul Tudor Jones接受《彭博電視》訪問時指出，隨著孳息曲線變陡，一年後美元匯率可能比現在要低10%。他表示﹕「你知道的，短期利率明年將大幅下調；你也知道，美元匯率可能會因此下跌。大幅下跌。」

Paul Tudor Jones又表示，等到鮑威爾任期明年結束，總統特朗普可能會任命一位「超級鴿派」的聯儲局主席，來配合其增長議程。

黃金：Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

資金轉泊金市

另一方面，特朗普於周三（11日）表示，美國與各國的貿易談判仍在進行，其中包括韓國、日本和歐盟等15個貿易夥伴，還強調將在一至兩周內向其他數十個國家致函，敦促它們概述與美國的貿易協議條款，而這些國家可以選擇是否接受。受到有關消息影響，美匯指數於周四（12日）的亞洲交易時段偏軟，最新報98.35，跌0.29%。同時被視為避險資產的黃金則獲得追捧，紐約期金升1.45%，每盎司最新報3,392.1美元，現貨金每盎司最新報3,369.89美元，升0.44%。