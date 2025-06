資深投資者料美元未來一年再貶10%　預期超鴿派將接任聯儲局主席

美國政府大打關稅戰引發市場動盪,彭博美元即期指數2025年迄今為止已下跌近8%,為該指數自2005年推出以來的最差開局。資深投資者Paul Tudor Jones更預期,隨著短期利率大幅下降,未來一年美元將較現水平下跌10%。



宏觀對沖基金Tudor Investment Corp創辦人Paul Tudor Jones接受《彭博電視》訪問時指出,隨著孳息曲線變陡,一年後美元匯率可能比現在要低10%。他表示﹕「你知道的,短期利率明年將大幅下調;你也知道,美元匯率可能會因此下跌。大幅下跌。」

Paul Tudor Jones又表示,等到鮑威爾任期明年結束,總統特朗普可能會任命一位「超級鴿派」的聯儲局主席,來配合其增長議程。

黃金:Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo