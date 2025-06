中東局勢緊張利好金價　高盛及美銀均預料明年觸及4000美元

中東局勢持續緊張,以及對美國政府財政前景感憂慮,均促使投資者將資金轉泊入黃金市場避險,近日每盎司金價更企穩於3,400美元。大行亦普遍看好金價前景,美銀及高盛均預期金價在明年有機會每盎司觸及4,000美元。



美國銀行預計,未來1年金價或升至每盎司4,000美元,並指出美國政府赤字、利率和美元將是關鍵因素。該行於報告指出,無論參議院是否通過減稅法案,市場人士對美國財政可持續性的憂慮都難以消退。利率波動和美元走弱應會支持金價,特別財政部或聯儲局最終被迫介入並支持市場。

黃金:Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo