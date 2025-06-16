中東局勢緊張利好金價　高盛及美銀均預料明年觸及4000美元

中東局勢持續緊張，以及對美國政府財政前景感憂慮，均促使投資者將資金轉泊入黃金市場避險，近日每盎司金價更企穩於3,400美元。大行亦普遍看好金價前景，美銀及高盛均預期金價在明年有機會每盎司觸及4,000美元。



美國銀行預計，未來1年金價或升至每盎司4,000美元，並指出美國政府赤字、利率和美元將是關鍵因素。該行於報告指出，無論參議院是否通過減稅法案，市場人士對美國財政可持續性的憂慮都難以消退。利率波動和美元走弱應會支持金價，特別財政部或聯儲局最終被迫介入並支持市場。

黃金：Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

高盛維持明年中金價見4000美元預測

另一大行高盛則維持金價在今年底升至每盎司3,700美元的預測，以及維持明年中期升至4,000美元的估算，因受到各國央行強勁結構性買盤所支持。

此外Pepperstone分析師Chris Weston表示，現貨黃金上周收於創紀錄的收盤高點，亞洲交易時段有望延續漲勢。Weston稱，金價或將挑戰每盎司3,500.10美元的歷史高點，並補充稱交易員已削減白銀、鉑金和鈀金的盈利好倉頭寸，可能是為了在投資組合中增加現金，甚至可能將資金轉向黃金投資。