易方資本王華︰料港股18C公司將熱鬧　秉兩大原則揀中國科技股

特專科技公司（即是滿足上市規則第18C章相關定義）2023年3月底正式生效，市場人士料今年可「發光發熱」。易方資本創始人王華出席亞洲家族辦公室基金會（AFOF）舉辦投資分析講座時表示，相信18C公司，會成為港股下半年及明年的焦點，料會有機械人和晶片公司，將不會選擇A股科創板，而是直接來港申請18C上市，預計將非常「熱鬧」。

王華非常看好機械人及晶片板塊，他透露，儘管首季美國半導體股份居多，但內地有非常優秀的未上市的科技公司，因此投資中國科技股，可遵循兩大原則。

易方資本創始人王華稱，非常看好機械人及晶片板塊。﹙資料圖片﹚

投資中國科技股兩大原則 撐華為影響力

首先王華認為，全中國最勁的科技公司是華為，可惜沒上市，但是可以買上市的，華為產業鏈公司。

其次，可以選擇由華為提供的技術，可驅動的板塊，包括廣義的機械人板塊，涵蓋自動駕駛、低空經濟以及半導體。他特別提及可關注宇樹等杭州的公司，其表示，這些公司不單有望上市，在一級市場也備受關注，同時吸引了亞洲地區的家族辦公室興趣。

王華表示，相信此類公司有機會循18C上市，港股可將此前18A的經驗復刻對應。相較之下，SPAC的熱潮就稍退卻。

王華認為，全中國最勁的科技公司是華為，其產業鏈公司值得投資。（Reuters）

美股AI Agent具爭議性 黑馬可揀Meta

美國科技股方面，其表示，AI Agent的市場接受程度不及預期，或許要待量子電腦發展後，才有爆發機會，短期內頗有爭議性。

不過AI仍是重要的投資主題，美股方面爆發力最強的黑馬，應該是Faceboom母企Meta（美：META），其近來收購Scale AI勢頭強勁，且舵手朱克伯格亦會留意公司的短期回報。

被問及投資需規避的資產或主題，他就隱晦提及稱，「什麼股票有機會升一倍？就是已經升了一倍的；哪些資產價格會跌一半？就是已經跌一半的。」

Meta（路透社）

華夏基金：港元本就是一種穩定幣 看好前景

此外，談及本港近期熱議的穩定幣，華夏基金(香港) 數字資產管理主管及家族財富主管朱皓康指出，港元本質上就是一種穩定幣。穩定幣的要求，需要底層是法幣，放入1元港幣，就要給銀行1元作存款，保障充足的流動性。而港元同理，三大發鈔行沒有自己發行的能力，需要放美元入央行，才有鑄幣權。

其引用數據指，美元穩定幣交易量在去年已經超越visa，交易額約13.8萬億美元，可見穩定幣在支付領域取得重要突破。

此外被問及內地投資者交易虛擬資產，朱皓康表示，香港對於內地而言就是「大沙盒」，有先行先試的作用，效果好的話，內地就有可能採納，可能先需要形成生態和氣候。等到內地的合規技術成熟，有效解決金融清結算的制度，或就會開放。他提醒，明日召開的陸家嘴論壇，可關注是否再有政策出台。

其表示，目前mBridge項目底層已經用到了區塊鏈技術，只是目前作用於銀行間，日後會否用到零售端，相信指日可待。