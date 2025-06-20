官媒發文籲加強監管盲卡盲盒　Labubu母企泡泡瑪特曾瀉6%

《人民日報》發文呼籲加強盲卡盲盒監管，Labubu母公司﹑從事盲盒玩具生產的泡泡瑪特 （9992） 股價遭到震散。逆市低開6%，低見233.2元，其後跌幅收窄至3.1%，報240.8元。



若以泡泡瑪特今日低位，與上周四（12日）創下的歷來高位283.4元相比，不足6個交易日累計跌幅達17.7%。

《人民日報》發表題為盲卡盲盒哪能「無拘無束」文章，指這兩年繼盲盒火爆後，盲卡憑借「未知驚喜」的賣點，迅速在兒童青少年群體中走紅。非理性消費在兒童青少年中屢見不鮮，部分孩子為了追求稀有卡牌，單次消費高達數百元甚至數千元。盲卡早已超越簡單的收藏功能，變成兒童青少年社交圈里的「硬通貨」。未成年人沈迷的背後，也存在「商業陷阱」與監管滯後的問題。

出生在香港的藝術家龍家昇（Kasing Lung）於2015年創造了系列故事The Monsters，2019年他與泡泡瑪特簽約合作，推出The Monsters盲盒公仔。其中長相古靈精怪的Labubu大受歡迎。（Instagram/ kasinglung）

籲細化盲卡盲盒監管規則

文章指，專家建議完善立法和聯合執法，對盲卡盲盒出台嚴格的規章制度，加強對未成年人的保護，建議進一步細化盲卡、盲盒監管規則，增設技術監管條款，在執法監管層面，建立市場監管、網信、教育等部門的聯合執法機制，運用大數據分析識別異常交易，對虛假宣傳、誘導消費等違法行為開展專項整治。

內地官方媒體過去亦發表文章，指出要對加強盲盒產品加強監管。《河南日報》於2022年8月的文章指出，市監局發布《盲盒經濟活動規範指引（試行）（徵求意見稿）》，擬對盲盒銷售的內容﹑形式﹑銷售對象等方面作出規定。文章又指出盲盒經濟越來越火熱，監管要及時跟進。對於盲盒這樣的新生事物，隻有不斷加以規範、引導，才能保障其健康發展。此次發布的徵求意見稿中，對盲盒經營作出了更加清晰的規範。有關文章更獲得《人民日報》轉載。

初代Labubu 131厘米的巨型公仔。（微博圖片）

Labubu大量補貨 盲盒價格據報大跌近4成

另一方面內媒報道，Labubu在其商城小程序等渠道大量補貨，不少消費者表示搶到商品，導致Labubu在二手市場的交易價格應聲下跌。

此外，報道提及，Labubu首次開啟了線上預售，讓更多人能夠買到，又引述玩二手交易軟件「千島」的數據顯示，Labubu系列盲盒價格普遍下跌。其中Labubu3.0整盒成交價下降45%，不少成交訂單交易價格大幅跌至650至800元人民幣。

至於原價99元人民幣隱藏款「本我」盲盒價格從4,607元人民幣，跌至2,851元人民幣，跌幅超38%。 報道引述內地一名專做潮玩直播間的「黃牛」表示，Labubu現在沒有那麼稀缺了，如果賣不完，只能自己玩了。甚至有黃牛表示，已經崩盤。

其他新零售股方面，老舖黃金（6181）升0.4%，蜜雪冰城母公司蜜雪集團（2097）升2.9%，布魯可（0325）挫5.4%。