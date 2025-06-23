中芯飆逾4%　外電指美擬取消半導體生產商對華產品出口豁免

晶片股今日（23日）早段上揚，其中藍籌股中芯（0981）升逾4%。有報道指出美國擬取消韓國及台灣半導體生產商，對內地產品出口的技術豁免。受消息刺激，中芯升4.4%，最新報41.25元；華虹半導體（1347）升6.6%，晶門半導體（2878）升3.5%。



《華爾街日報》引述知情人士表示，美國官員通知全球主要半導體製造商，美國計劃取消相關企業一直用來在中國獲取美國技術的豁免。

台韓半導體企業現享豁免

報道引述知情人士表示，美國商務部負責出口管制的部門主管Jeffrey Kessler通知韓國的三星電子、SK海力士，以及台灣的台積電，表示希望取消相關豁免。報道指，此舉是特朗普政府阻止關鍵美國技術流向中國的打擊行動一部分。

目前，三星電子、SK海力士及台積電享有全面豁免，允許其將美國芯片製造設備運往其在中國的工廠，而無需每次單獨申請許可證。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

白宮官員稱貿易摩擦升溫

一旦措施實施，可能會中美外交和經濟上都造成干擾。此前中美達成貿易休戰協議，協議部分內容包括同意暫停出台新的出口管制以及其他旨在損害對方的措施。

白宮官員表示此舉並非貿易摩擦新升級，而是旨在使芯片設備的許可制度類似於中國對稀土材料的現有制度。這些官員稱，中美在完成倫敦達成的協議及貿易談判方面繼續取得進展。

美國商務部發言人表示，芯片製造商仍將能夠在中國運營。針對芯片的新執法機制效仿適用於其他向中國出口的半導體公司的許可要求，並確保美國擁有平等和對等的程式。