星展料美年內陷衰退機會低　12個月內聯儲局減息4次

美國經濟會否陷入衰退,為市場人士爭論的議題之一。星展亞太區首席投資總監吳雙榮認為,今年內美國經濟衰退的可能性較低,預計今年全年美國GDP增長為1.2%,明年為1.3%。不過市場研究公司BCA Research的分析師Peter Berezin則預期,當地經濟於年內出現衰退機會達60%,又預料美股會大幅下跌。她亦預期截至明年6月金價為2,700美元。



吳雙榮預期今年下半年起,關稅將提高美國通脹率,今年美國通脹率將為3.3%,但認為當地於年內陷入衰退機會不高。她又預期在未來12個月,聯儲局減息4次,首次減息時間為今年9月,至明年6月時,當地息口介乎3.25厘至3.5厘,並預料美元將繼續疲弱。

資產方面,吳雙榮認為未來10年,固定收益資產的回報率將較股票高,尤其標普500及德國股票未來10年的收益率將低於過去10年。她又指出投資者可增持中國股票,當中看好消費型科技股,亦表示看好印度股市內的銀行股,因估值合理。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)