凱基升恒指目標價至25500點　薦6板塊13股　料美股今年難破前高

KGI凱基發佈下半年市場展望，該行上調今年恒指目標價至25500點，對應約11倍市盈率，意味較目前點數，下半年潛在增長達6.3%。



對於美息變化，該行預計，美聯儲可能在今年第四季減息25個基點，2026年減息50至75個基點。

料HIBOR回升惟難突破1厘

凱基首席投資總監梁啟棠認為，HIBOR應難以長期維持當前低位，料將回升，但應不會突破1厘。HIBOR的低位，雖然有利於供樓，但對於本地樓市只是輔助的動力，樓市的回彈，本質還需要看人口與需求。

推薦6大板塊 13個股

對於近期火熱的新消費股，例如老鋪黃金（6181）與泡泡瑪特（9992），凱基認為，這些股份的估值未必合理，難以稱之為抵買，但其具備IP概念，已經屬於中國股份中獨特罕見的選擇。

該行看好六大板塊，合計13隻個股，包括工業、互聯網、原材料、電信、醫療保健以及公用事業。個股推薦則包括小米（1810）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、攜程（9941）、寧德時代（3750）、SPDR黃金ETF（2840）、中國聯通（0762）、康方生物（9926）、友邦保險（1299）、富途控股（美:FUTU）、泡泡瑪特（9992）、華潤電力（0836）以及領展（0823）。

料美股第三季將回調

凱基投顧董事長朱晏民認為，美股今年出現熊市的概率不高，但第三季度有回調風險，或許屆時才有更好的入貨機會。以PE計，美股如今預測市盈率已經從關稅時的18倍，復甦至現在約21倍，幾乎與關稅到來前的水平相若，其預計今年美股應較難突破前高。

因此其將美股今年全年盈利預估從14.1%，降低至9%，建議投資防禦性和優質股。債券方面，其認為美國國債利率在第三季下半至第四季，回落至4%至4.3%，可投資信用品質佳的投資等級公司債。該行續看好另類資產，主要看好黃金。