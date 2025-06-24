南非傳媒集團Naspers據報擬沽貨　累美團逆市低收

南非傳媒集團Naspers據報有意沽售美團（3690）持股。當地傳媒報道，Naspers持有約710億南非蘭特美團股份，有意沽貨。消息拖累美團逆市下跌，收市報130元，跌1.1%，成交額為87.7億元。



社區團購將僅餘粵浙兩省

另有內地傳媒報道，美團旗下社區團購業務美團優選次日達自提模式會退出虧損區域，只剩下廣東、浙江兩省。報道指，美團優選經調整後，正式員工將轉職至小象超市、美團快驢或美團其他業務部門。優選此前積累的供應鏈轉為支持小象超市和美團快驢，兩個業務將加速開城，進一步擴大市場規模。

位於福田口岸的美團外賣空投箱。（香港01 歐嘉樂 攝）

除進入更多市場，小象超市也在積極嘗試各種新業務，如重新開設線下社區門店，效仿盒馬 NB 、奧樂齊的折扣模式。

報道提到，美團優選將僅保留浙江、廣東兩省業務，兩省已經實現盈利，其他被放棄的省份多為份額較低，繼續投入也難以盈利的市場，昔日高峰時期，美團優選一度覆蓋二十多個省市、超過2,000個縣市。

10月23日，美團無人機福田口岸航線啟航。（微信公眾號@美團無人機）

內媒分析指，美團優選一直在嘗試收窄虧損，接近極限，去年放棄規模提盈利，依然一年要虧損幾十億，對利潤微薄的美團來說已經是不小的負擔，美團的國內外擴張、AI 都需要投入，重要性遠高於社區團購。

港股全日升近500點

另一方面，中東局勢緩和帶動港股高收，恒生指數收市報24177點，升487點。