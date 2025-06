渣打(2888)行政總裁溫拓思擔任有關職位至今10年,日前接受《彭博》訪問時表示﹕「除非攆我走,否則邊度都唔去」。



在訪問中溫拓思談及其擔任有關職位多年感受,當被問及有否下一步打算時,他便指出﹕「除非攆我走,否則邊度都唔去」(No, you have to throw me out)。

渣打(2888)行政總裁溫拓思。(資料圖片)

透露領袖須具同理心及好奇心

他又表示作為企業領袖,必須擁有必須有同理心(empathy)及好奇心(curiosity),亦要具備策略思維,他自言絕非脾氣差的人,但笑言「偶爾流露少少脾氣」(show some temper),同事們反而覺得「like」,認為有助提振精神加快進展。