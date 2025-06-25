澳礦商Metals X擬購綠科28%股權　每股0.35元　去年曾考慮提全購

澳洲錫礦商Metals X Limited今日（25日）宣布，綠科科技（0195）的部分收購要約，以每股0.35元價格，收購最多約3.82億股股份，佔公司已發行股本的28%。此要約即日起開放，將於下月23日下午4時截止。



無條件收購 稱股東變現良機

Metals X執行董事Brett Smith在記者會上強調，是次部分收購要約為「無條件」。「股東交幾多貨，Metals X都會收，直至達到28%的上限。」此舉旨在提升Metals X在澳洲最大錫礦項目中的權益。

Metals X主席Peter Gunzburg表示，對綠科股東而言，該要約提供了一個重要的變現機會。事實上，綠科股份自2024年9月起停牌至今，其最後收市價為0.28元，較該股份最後收市價溢價25%。

Metals X執行董事Brett Smith（圖右二）指出，是次部分收購要約為「無條件」。(劉兆儀攝)

全面要約轉部分要約

另外，Brett Smith透露，早於去年10月，Metals X曾向綠科提出全面收購要約（收購超過50%股份），但該要約附帶數項先決條件，包括獲取並確認綠科真實準確的2023/24年度中期財務業績、釐清公司債務狀況及監管機構調查事項、確認不存在重大未決訴訟等等。「不過，綠科最後未能回應和配合這些先決條件，導致全面收購無法推進。」Brett Smith解釋道。因此，Metals X轉而提出當前這項無條件的部分要約，並將其目標鎖定增持至28%股權。