港府發表《香港數字資產發展政策宣言2.0》　提「LEAP」框架

政府今日(26日)發表《香港數字資產發展政策宣言2.0》(《政策宣言2.0》),重申政府致力將香港打造成數字資產領域中的全球創新中心。

《政策宣言2.0》闡明政府構建一個值得信賴和着重創新的數字資產生態圈的願景,以風險管理及保障投資者為先,同時致力為實體經濟和金融市場帶來實質效益。新一份政策宣言提出「LEAP」框架,重點包括優化法律與監管(Legal and regulatory streamlining)、擴展代幣化產品種類(Expanding the suite of tokenised products、推進應用場景及跨界別合作(Advancing use cases and cross-sectoral collaboration)、人才與合作夥伴發展(People and partnership development)。

政策宣言提出「LEAP」框架

就優化法律與監管(Legal and regulatory streamlining),《政策宣言2.0》指,政府正構建統一及全面的數字資產服務提供者監管框架,涵蓋數字資產交易平台、穩定幣發行人、數字資產交易服務提供者及數字資產託管服務提供者。其中,證券及期貨事務監察委員會(證監會)將會就日後的數字資產交易服務提供者及數字資產託管服務提供者發牌機制擔當主要監管機構。與此同時,財經事務及庫務局(財庫局)和香港金融管理局將牽頭進行全面的法例檢討,以促進現實世界資產及金融工具代幣化。該檢討將全面檢視代幣化債券發行及交易的各個流程,包括但不限於結算、登記及記錄要求等。

就擴展代幣化產品種類(Expanding the suite of tokenised products),《政策宣言2.0》指,政府會將代幣化政府債券發行常規化,並為現實世界資產代幣化提供誘因(包括透過闡明適用於代幣化交易所買賣基金的印花稅安排),以提升流動性及普及性。在此基礎上,政府樂見相關代幣化交易所買賣基金日後透過持牌數字資產交易平台或其他平台進行二級市場交易。政府亦會推動更廣泛的資產及金融工具代幣化,展示該技術在不同界別,包括貴金屬(如黃金)、有色金屬及可再生能源(如太陽能板)等的多元應用。

就推進應用場景及跨界別合作(Advancing use cases and cross-sectoral collaboration),《政策宣言2.0》指,穩定幣發行人發牌機制將於八月一日實施,有助推進實質應用場景的發展。與此同時,政府亦致力加強監管機構、執法機構及技術提供者的合作,以發展數字資產基礎設施。為表達支持及起帶頭作用,政府歡迎市場參與者就政府可如何試驗及使用獲發牌的穩定幣提出建議。另外,數碼港亦將推出區塊鏈及數字資產試點資助計劃,為具有未來應用潛力、標誌性和具市場影響力的申請項目提供資金。

就人才與合作夥伴發展(People and partnership development),《政策宣言2.0》則指,政府致力與業界及學術界合作推動人才發展,並將香港定位為數字資產知識分享,以及促進國際合作的超卓中心,包括聯合研究計劃和全球的監管協作。政府會通過培養新一代企業家、研究人員及技術專家建立一個可持續的人才庫。

財政司司長陳茂波指,《政策宣言2.0》展現港府對數字資產發展的願景。(陳茂波facebook)

陳茂波︰展現政府對數字資產發展願景

財政司司長陳茂波表示:「數字資產是金融科技重要且極具發展潛力的一環,通過區塊鏈技術,賦能更高效和更低成本的金融交易,讓金融服務更普惠包容。《政策宣言2.0》展現我們對數字資產發展的願景,並通過實踐展示代幣化的實質應用,推進應用場景的多元化。通過結合穩慎的規管和鼓勵巿場創新,構建更蓬勃、與實體經濟和社會生活相結合的數字資產生態圈,為經濟和社會帶來效益,同時鞏固香港作為國際金融中心的領先地位。」

財庫局局長許正宇表示:「香港的獨特優勢令我們在推動傳統金融步入數字資產時代方面盡佔先機。《政策宣言2.0》訂定的框架有助我們邁向「LEAP」形成一個值得信賴、可持續且深度融入實體經濟的數字資產生態圈。《政策宣言2.0》亦讓香港站穩在數字轉型的前沿,為企業和投資者提供清晰路線圖,讓他們在穩健和發展蓬勃的數字資產市場運籌帷幄。」

財庫局及證監會即將會就數字資產交易服務提供者及數字資產託管服務提供者的發牌機制進行公眾諮詢。