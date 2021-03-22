碳中和概念股抽升　風電光伏板塊乘風上（附名單）│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-22 20:34

中國「十四五」規劃之中，碳中和發展方向為重中之重。中國務求在2030年前碳達峰、2060年前碳中和，而《中國2030年能源電力發展規劃研究及2060年展望》出爐，具體預測未來碳中和發展方向，刺激碳中和概念股上升。本文梳理其相關產業鏈，並列出其概念股。

中國首份碳達峰、碳中和方案出爐，全球能源互聯網發展合作組織在3月18日舉辦中國碳達峰碳中和成果發布暨研討會，並在中國首次提出通過建設中國能源互聯網實現碳減排目標的系統方案。國家發改委環資司副司長趙鵬高主持召開專家座談會時表示，環資司將進一步深化論證研究，加快推進碳達峰、碳中和頂層設計相關工作。

2030年清潔能源發電量佔逾半 2060年全面淘汰煤電

《中國2030年能源電力發展規劃研究及2060年展望》報告中提到，2020年電源總裝機為22億千瓦時，當中約43.4%為清潔能源裝機，而預計2025年電源總裝機為29.5億千瓦，當中約57.5%為清潔能源裝機，發電量3.9萬億千瓦時，佔比達41.9%。其中，風電和太陽電發電裝機分別由2020年的2.8億千瓦和2.5億千瓦，增至2025年的5.36億千瓦和5.59億千瓦。而煤電裝機到達11億千瓦頂峰，佔比為37.3%。

直到2025至2030年，新增電力需求全部由新清潔能源取代，2030年電源總裝機為38億千瓦，當中約67.5%為清潔能源裝機，容量達25.7億千瓦，清潔能源發電量達5.8萬億千瓦時，佔比52.5%。至於煤電裝機為10.5億千瓦，佔比為27.6%。直到2060年，將煤電裝機全部淘汰，清潔能源裝機容量達96%。

2030年清潔能源發電量佔逾半，2060年全面淘汰煤電。（資料來源：全球能源互聯網發展合作組織）

光伏秤先 其次為風電

中信建投研報指出，從當前中國現狀來看，電力的碳排放佔絕對大多數，製造業、建築業和交通部門的二氧化碳排放量佔比也相對較高。因此，未來中國實現碳中和將從供應、需求兩方面入手。供應方面，火力發電是電力部門碳排放的主要來源，未來將主要通過光伏、風電等可再生能源的替代減排；需求方面，交通的新能源化以及工業領域的電動化將是主要減排方式。

光大證券發表報告表示，堅定看好光伏行業，認為行業具有較強的確定性及投資價值，有助行業估值提升，關注信義光能（0968）、福萊特玻璃（6865）、保利協鑫（3800）等。

光伏行業中，信義光能和福萊特玻璃分別佔全球逾30%及20%市佔率，基本上稱霸太陽能行業。信義光能和福萊特玻璃於周一（22日）股價各升4.1%及4.4%。

電動滑板車雅迪（1585）亦被看好，旗下產品包括電動踏板車、電動自行車、電池及充電器，公司去年上半年銷量增長1倍至406萬輛，收入增87%至76.4億元人民幣，淨利潤升1.1倍至3.8億元。此外，股價去年大升7.2倍，股價及業務增長能力驚人。雅迪股價今升0.4%，報19.82元。

另外，風電股起舞，龍源（0916）升8.6%，金風（2208）升6.4%，新天綠色（0956）升7.2%，創近7年高。

國家能源局發布1至2月份全國電力工業統計數據顯示，首兩個月社會用電量12,588億千瓦時，按年增長22.2%，中國發電裝機容量22.2億千瓦,，按年增長9%。