中美關稅戰5月中休戰　港當月出口增長15.5%　超出預期

中美雙方在今年5月中時宣布，於90日內暫時大幅削減向對方產品徵收的關稅，並且進行貿易談判，被視為利好亞洲區內出口因素之一。當月香港出口按年大升15.5%，優於市場預期。



5月商品入口增長18.9%

政府統計處公布，繼4月份錄得14.7%的按年升幅後，5月份商品整體出口貨值為4,341億元，按年升15.5%，不單止較市場預期的12.5%增幅理想，更是連續15個月錄得升幅。同時，繼4月份錄得15.8%的按年升幅後，5月份商品進口貨值為4,614億元，按年上升18.9%，亦高於市場預期的13%

5月份錄得有形貿易逆差273億元，相等於商品進口貨值的5.9%。

圖為2024年10月16日的香港葵青貨櫃碼頭（Getty）

統計處又指出，今年首5個月，商品整體出口貨值按年上升12.6%，商品進口貨值上升12.9%；有形貿易逆差1247億元，相等於商品進口貨值的5.8%。

5月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年升21.8%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是日本升96.2%、馬來西亞升55.3%、台灣升54.8%、越南升41.2%、印度升35.1%和中國內地升17.6%。另一方面，輸往韓國則跌25.6%。

葵涌貨櫃碼頭。（梁鵬威攝）

出口至亞洲增長近22%

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國跌52%和美國跌18.4%。

政府發言人表示，商品出口貨值繼續表現強韌。展望未來，內地經濟繼續穩步增長，以及香港與不同市場日益緊密的經貿聯繫，應會為貿易表現提供支持。政府會繼續密切監察外圍環境，並對地緣政治緊張局勢升溫及貿易政策的不確定性保持警覺。