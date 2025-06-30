渣打財富︰未來12個月恒指目標25500點　關稅戰為下行風險因素

今日（30日）為今年上半年最後一個交易日，再有大行為下半年港股市場前景「把脈」。渣打北亞區投資總監鄭子豐表示看好亞洲（日本以外）地區股市，預料未來12個月恒指有望挑戰其基本情境預測24000至26000點區間中的較高水平，更認為若內地能進一步加強財政和貨幣刺激措施，並且在扭轉物價疲弱方面取得進展，可能推動大市上試其樂觀情境預測26000至28000點。



不過鄭子豐亦指出，港股目前面臨的下行風險，包括中東地緣政治風險未明朗、美國關稅、通脹、債務或赤字相關的擔憂可能加劇。

看好內地科技股及優質國企

他又表示看好內地科技股、高股息的優質國企股及內地非必需品的內需股如IP股。對於不少內地IP股上市的禁售期將結束，會否引發沽售潮？他估計禁售期結束未必會帶來很大衝擊，未來幾個月投資者會十分關注近些股份，待看清這些股份的表現才決定是否增加配置。

渣打財富方案首席投資辦公室發布2025年下半年市場展望，看好中國及南韓市場，美元弱促使更多資金流入新興市場，北京打出「稀土」牌遏制貿易戰升級，中國股票風險溢價正消退。鄭子豐表示，中東緊張局勢緩和，加上中美同意貿易框架細節，建議超配環球股票，尤其偏好中國及南韓股票。中國股票方面，相對看好離岸股市。

料美國於第3季與主要貿易伙伴達成協議

該行又指出未來12個月，恒指目標為25500點；標普500指數目標為6410點；納斯特100指數目標為23650點；泛歐50指數目標為5550點。

在談及關稅戰時，該行預期關稅談判持續，關稅「暫停期」將於7月初結束，屆時或延長以支持貿易談判繼續，但期間必有言詞上交鋒；預計美國總統特朗普政府將在第三季與主要合作夥伴達成初步貿易協議，並通過一項適度刺激的預算。

該行又預期下半年全球各地料放寬政策、美國經濟很大機會軟着陸及美元維持偏弱，對風險資產有利。歷史顯示美元弱支持股市表現，當中美國以外股票跑贏。

續予金價3500美元目標

渣打表示，美國關稅升至1938年來最高或拖慢經濟推高通脹，惟就業轉差，聯儲局未來12個月或減息75個基點；認為債息仍然吸引，美國10年期債息6至12個月或見4至4.25厘，如貿易、通脹或財政憂慮升溫或短暫見4.8至5厘。

此外該行表示，如中東局勢喘定，黃金短期內上行空間有限，但仍是重要對沖工具，12個月目標維持3,500美元。